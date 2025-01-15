Євросоюз позичив 11 мільярдів євро через випуск облігацій. Частину коштів спрямують Україні

Європейська Комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро. Кошти будуть використані для фінансування політичних програм ЄС, насамперед NextGenerationEU, та для підтримки України.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Як зазначається, в першій половині цього року Єврокомісія планує випустити облігацій на 90 млрд євро. Наступну емісію заплановано на кінець січня.

Єврокомісія уповноважена Договорами ЄС позичати кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Євросоюзу.

Із 2023 року Євросоюз випускає єдині брендові облігації, а не окремо марковані облігації для конкретних програм.

Відтоді ЄС розмістив єдині облігації на 441 млрд євро. Із цієї суми 366 млрд було витрачено на програми NextGenerationEU, а ще 13 млрд євро було виплачено в рамках Ukraine Facility, до якої закладено до 33 млрд євро у вигляді кредитів Україні на період із 2024 по 2027 рік.

У листопаді минулого року п'ять країн Європейського Союзу – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Польща – підтримали пропозицію про створення спільних європейських оборонних облігацій, які спрямовані на зміцнення оборонної промисловості блоку.