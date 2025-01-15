"Енергоатом" купив вогнетривкої фарби на десятки мільйонів за завищеними у 4 рази цінами
АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 грудня 2024 року за результатами тендеру замовило ТОВ "Атоменергоресурс" вогнезахисних матеріалів для приміщень АЕС загальною вартістю 63 мільйони гривень.
Строк постачання замовлених матеріалів становив усього 5 днів, а компанія-переможець стала єдиним учасником тендеру, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
За його умовами, до 30 грудня 2024 року замовнику мали доставити продукцію німецької фірми "svt Products GmbH":
- 20 221 кг фарби Pyro-Safe Flammotect-А по 2 778 грн (63,67 євро) за кілограм;
- 1 429 кг шпаклівки Pyro-Safe Flammotect-А по 3 463 грн (79,36 євро) за кг;
- 364 штуки мінераловатних плит MFP 1000х600х60 мм по 2 474 грн (56,70 євро);
- 364 штуки мінераловатних плит MFP 1200х600х60 мм по 2 474 грн (56,70 євро);
- 332 кг мінеральної вати по 300 грн (6,89 євро).
Товар оплачуватимуть протягом цілих пів року після його отримання. У травні 2024 року "Енергоатом" замовляв "Атоменергоресурсу" фарбу, шпаклівку і плити за такими ж цінами.
Під час нинішнього тендеру анонімна компанія звертала увагу замовника, що очікувана вартість закупівлі завищена щонайменше у 3,5 раза. На підтвердження своїх вона дала посилання на польський інтернет-магазин "Firetech". Зараз він продає фарбу Pyro-Safe Flammotect-А по 12,01 євро, а шпаклівку – по 12,80 євро за кілограм без ПДВ і доставки.
З урахуванням 20% ПДВ, ціни становили б відповідно 14,41 євро і 15,36 євро за кілограм без доставки. Це в чотири і п’ять разів дорожче від вказаних в укладеному "Енергоатомом" договорі цін з доставкою.
Але замовник відповів, що визначив очікувану вартість закупівлі шляхом аналізу своїх попередніх закупівель такого товару, а також комерційних пропозицій потенційних постачальників і не став зменшувати ціну.
Компанія "Атоменергоресурс" отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто заявок не подавав.
Столичним ТОВ "Атоменергоресурс" володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда. Фірма з часу створення в 2020 році уклала угод на 413 млн грн. Вона почала в 2021 році з дрібних підрядів бюджетних установ на протипожежні роботи і товари. У 2022 році фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" на постачання матеріалів Pyro-Safe, після чого вже в 2023 році стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.
Найбільшим у травні 2024 року був підряд "Енергоатома" на підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС за 279 млн грн. Тоді ціни вогнезахисних матеріалів Pyro-Safe приховали. Згодом той договір розірвали без оплати. Це пояснювали фінансовим станом "Енергоатома" та дефіцитом бюджету, зменшенням обсягів видатків філії "ВП "Централізовані закупівлі" АТ "НАЕК "Енергоатом" та іншими обставинами.
