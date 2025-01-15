У Києві із завтрашнього дня почнуть евакуювати покинуті автомобілі, – начальник МВА Ткаченко

Із завтрашнього дня у Києві розпочнуть процес вивезення з вулиць покинутих автомобілів.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

https://t.me/tkachenkotymur/736

"На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати", – пояснив начальник КМВА.

За словами Ткаченка, на найближчому засіданні Ради оборони міста напрацьовано механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації (МВА) 31 грудня минулого року.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Тимур Ткаченко обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій лише три місяці – з 27 вересня. Його призначили не неї після того, як 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У листопаді 2024 року Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Спочатку Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня. 23 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що технічні роботи завершили, але через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.