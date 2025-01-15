Держспецз’вязку замовило "мавіків" для ЗСУ на 1,8 мільярда. Після нових обмежень Китаю ціни зросли

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецз’вязку) 11-13 січня уклав контракти на придбання 12 тисяч дронів з тепловізорами Mavic 3T на загальну суму 1,78 млрд грн.

Замовлені за бюджетні кошти квадрокоптери мають до 20 березня доставити у Київську, Житомирську, Вінницьку області, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Середня вартість Mavic 3T в січневих контрактах Держспецз’вязку становить 148,6 тис. грн (мінімальна – 146,5 тис. грн, максимальна – 149 тис. грн).

Востаннє Держспецз’вязку закуповувала "нічні мавіки" у жовтні минулого року за рекордно-низькими цінами: 137,5-141,05 тис. грн. Зростання ціни обумовлене обмеженнями на експорт дронів та електроніки, які з вересня минулого року ввів Китай, пояснює видання.

Так, за даними інтернет-сервісу "Hotline" середня ціна дронів Mavic 3T в торгових мережах України на 13 січня становила 186,9 тис. грн, з літа минулого року вона зросла на 20%.

Для порівняння, в інших січневих закупівлях на "Прозорро" ціна "нічних мавіків" ще вища:

в/ч А0297 – 168,9 тис. грн;

львівське КП "Ратуша-сервіс" – 157,9 тис. грн;

Виконком Луцької міської ради – 164 тис. грн;

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради – 160 тис. грн;

львівське КП "Міський центр інформаційних технологій" – 164,9 тис. грн.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Міністерство оборони додатково виділило бойовим бригадам на закупівлю дронів 1,89 млрд грн. 55% від цієї суми мали спрямувати саме на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, 18% – на закупівлю FPV-камікадзе.

Раніше того ж місяця Міноборони виділило військовим бригадам 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників.