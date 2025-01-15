БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 769 3

Держспецз’вязку замовило "мавіків" для ЗСУ на 1,8 мільярда. Після нових обмежень Китаю ціни зросли

mavic,мавік

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецз’вязку) 11-13 січня уклав контракти на придбання 12 тисяч дронів з тепловізорами Mavic 3T на загальну суму 1,78 млрд грн.

Замовлені за бюджетні кошти квадрокоптери мають до 20 березня доставити у Київську, Житомирську, Вінницьку області, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Середня вартість Mavic 3T в січневих контрактах Держспецз’вязку становить 148,6 тис. грн (мінімальна – 146,5 тис. грн, максимальна – 149 тис. грн).

Востаннє Держспецз’вязку закуповувала "нічні мавіки" у жовтні минулого року за рекордно-низькими цінами: 137,5-141,05 тис. грн. Зростання ціни обумовлене обмеженнями на експорт дронів та електроніки, які з вересня минулого року ввів Китай, пояснює видання.

Так, за даними інтернет-сервісу "Hotline" середня ціна дронів Mavic 3T в торгових мережах України на 13 січня становила 186,9 тис. грн, з літа минулого року вона зросла на 20%.

Ціни на Mavic 3T в Україні

Для порівняння, в інших січневих закупівлях на "Прозорро" ціна "нічних мавіків" ще вища:

  • в/ч А0297 – 168,9 тис. грн;
  • львівське КП "Ратуша-сервіс" – 157,9 тис. грн;
  • Виконком Луцької міської ради – 164 тис. грн;
  • Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради – 160 тис. грн;
  • львівське КП "Міський центр інформаційних технологій" – 164,9 тис. грн.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Міністерство оборони додатково виділило бойовим бригадам на закупівлю дронів 1,89 млрд грн. 55% від цієї суми мали спрямувати саме на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, 18% – на закупівлю FPV-камікадзе.

Раніше того ж місяця Міноборони виділило військовим бригадам 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників.

Автор: 

Держспецзв’язок (164) Prozorro (1804) закупівлі (2718) дрони (432)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще і Кошмарцев бізнесу Гетьманцев новим законом добавить ціну.
показати весь коментар
15.01.2025 20:36 Відповісти
Таке відчуття, що хтось 10 лямів доларів приклеїв гарно до контракту.
показати весь коментар
15.01.2025 21:39 Відповісти
А що, мавіки вже не весільні?
показати весь коментар
16.01.2025 06:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 