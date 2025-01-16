БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Дії" запустили нову послугу: Ветерани можуть отримувати по 500 гривень на місяць на спорт

ветеран

У "Дії" стартує нова програма для ветеранів, яка передбачає можливість отримати 1500 грн щокварталу на спортивні заняття.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо нову програму разом із Мінветеранів – Ветеранський спорт, який допоможе Захисникам і Захисницям відновлюватися та повертатися до активного життя", – зазначив він.

Послугою можуть скористатися ветерани від 18 років. Для цього достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. При цьому посвідчення в "Дії" мати не обов’язково. На картку автоматично надійде 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів.

Щоб отримати кошти, необхідно у застосунку "Дія" обрати Ветеранський спорт у розділі "Сервіси", відкрити "Дія.Картку" та вибрати її для зарахування коштів. Після того – надіслати заявку на послугу.

"Важливо: щоб отримати допомогу на перший квартал 2025 року, подайтеся до 20 січня.

Невитрачені кошти повертаються до бюджету, але наступного кварталу ви знову отримаєте повну суму", – уточнив Федоров.

Як повідомлялося, на початку січня уряд схвалив реалізацію експериментального проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року. Їх можна буде витратити на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Нагадаємо, майже 60% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки, майже 80% вважають, що держава не виконує свої зобов'язання перед захисниками, свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.

ветерани (151) спорт (109) Федоров Михайло (281) Дія (660)
Топ коментарі
+5
Я у шоці. кацапи перевели Народне господарство у військовий стан. Працюють у три зміни. Вони відступають ? А ми що .. кидаємо гроші на дуже-дуже ПОТУЖНІ справи ? Ветерани потребують допомоги, але після фронту ! Давайте якось вже ВИЗНАЧИМОСЬ З ПРІОРИТЕТАМИ ! Не збільшують пенсію - ПОТЕРПЛЮ. Проте не потерплю того, що військам не вистачає мінімального ! І грошей теж.
16.01.2025 13:07 Відповісти
+1
Давайте по мільйону щомісяця. Тоді може і поставлю дочірню програму ;Госуслуг; під назвою ;Дія;.
16.01.2025 12:27 Відповісти
+1
До речі. Це новий спосіб красти мільярди у армії та у тих же ветеранів ? Мало що я напишу про .... використання грошей на фізичне оздоровлення !
16.01.2025 13:09 Відповісти
Давайте по мільйону щомісяця. Тоді може і поставлю дочірню програму ;Госуслуг; під назвою ;Дія;.
16.01.2025 12:27 Відповісти
почему не на лекарства? или хотя бы не на кинотеатр?
У Мінветеранів бывают ветераны и до 18 лет значит
16.01.2025 12:31 Відповісти
Я у шоці. кацапи перевели Народне господарство у військовий стан. Працюють у три зміни. Вони відступають ? А ми що .. кидаємо гроші на дуже-дуже ПОТУЖНІ справи ? Ветерани потребують допомоги, але після фронту ! Давайте якось вже ВИЗНАЧИМОСЬ З ПРІОРИТЕТАМИ ! Не збільшують пенсію - ПОТЕРПЛЮ. Проте не потерплю того, що військам не вистачає мінімального ! І грошей теж.
16.01.2025 13:07 Відповісти
До речі. Це новий спосіб красти мільярди у армії та у тих же ветеранів ? Мало що я напишу про .... використання грошей на фізичне оздоровлення !
16.01.2025 13:09 Відповісти
"Єшьтє Кіса, но учьтітє за каждий скормлєний вам вітамін я потрєбую с вас масу мєлкіх усліг"...
16.01.2025 13:10 Відповісти
Замість фінансувати щомісячно, краще побудувати сорткомплекси які будуть у власності держави
16.01.2025 13:24 Відповісти
Я на 1000 піаніста купив в аптеке літру спирту , шо мені ваш спорт
16.01.2025 13:24 Відповісти
Так на 500 чи 1500???
16.01.2025 13:24 Відповісти
Утримання оп українцям вилазить у 10 лимонів грівнов на день - на рік це десь біля 4 міліардів. І там жодного інваліда війни з рашистами.
16.01.2025 13:34 Відповісти
Ідіть в спортзали , там качкам заброньованим треба якось "виживати "
16.01.2025 13:37 Відповісти
Пиз..ж, немаж в Дії такого сервісу
16.01.2025 14:20 Відповісти

