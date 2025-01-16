У "Дії" запустили нову послугу: Ветерани можуть отримувати по 500 гривень на місяць на спорт

У "Дії" стартує нова програма для ветеранів, яка передбачає можливість отримати 1500 грн щокварталу на спортивні заняття.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо нову програму разом із Мінветеранів – Ветеранський спорт, який допоможе Захисникам і Захисницям відновлюватися та повертатися до активного життя", – зазначив він.

Послугою можуть скористатися ветерани від 18 років. Для цього достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. При цьому посвідчення в "Дії" мати не обов’язково. На картку автоматично надійде 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів.

Щоб отримати кошти, необхідно у застосунку "Дія" обрати Ветеранський спорт у розділі "Сервіси", відкрити "Дія.Картку" та вибрати її для зарахування коштів. Після того – надіслати заявку на послугу.

"Важливо: щоб отримати допомогу на перший квартал 2025 року, подайтеся до 20 січня.

Невитрачені кошти повертаються до бюджету, але наступного кварталу ви знову отримаєте повну суму", – уточнив Федоров.

Як повідомлялося, на початку січня уряд схвалив реалізацію експериментального проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року. Їх можна буде витратити на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Нагадаємо, майже 60% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки, майже 80% вважають, що держава не виконує свої зобов'язання перед захисниками, свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.