Бізнес очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн, – ЕВА

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) очікує на підписання президентом України закону №4115-IX (законопроєкт №11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Закон був направлений на підпис президенту ще 9 грудня 2024 року і мав набрати чинності з 1 січня 2025 року, зазначається на сайті ЕБА.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, непідписання закону в строк вже коштувало бюджету 378 млн грн станом на 14 січня.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація підтримала ухвалення згаданого закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Зокрема, асоціація наголошувала на важливості передбачення підходу Європейського Союзу до визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств – найбільших платників податків України.

"Нинішня затримка в підписанні цього Закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі", – йдеться у зверненні ЄБА.

Відповідні листи до президента раніше також надіслали Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

Як зазначалося, закон №4115-IX передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року – на 5 млрд грн, 2027 року – на 9,4 млрд грн і 2028 року – на 13,9 млрд грн.