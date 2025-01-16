БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Раді повністю змінили законопроєкт для придбання російських енергоблоків у Болгарії для Хмельницької АЕС

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Про це на засіданні Комітету у четвер розповів його голова Андрій Герус, передає Liga.net.

За його словами, таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет пропонує взагалі анулювати текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінити його абсолютно іншим текстом.

"Є правка 267, яка видаляє редакцію (законопроєкта №11392, – ред.) після першого читання, законопроєкт стає без тексту і без правок. І є правка 268, яка була розіслана. Суть цієї правки у тому, що є питання переговорів з болгарською стороною, де вони сказали, що до 12 березня треба прийняти рішення, бо дозвіл діє до цього часу. Ця правка 268 говорить, що вести переговори і купувати цей атомний реактор можна, але щодо будівництва має бути прийняти окремий закон, який має бути разом з ТЕО, яке має буде оновлене й актуальне для 2025 року", – розповів Герус.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у засіданні Комітету Верховної Ради онлайн, сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.

Болгарія (256) ВР (2926) парламент (1979) Герус Андрій (268) Росатом (150) Хмельницька АЕС (77)
Купити кацапські блоки, які вироблені десь 30 років тому за фантастичну суму, та ще й зберігались на відкритому повітрі? Дуже по Зельоному. Вони давно застаріли. Тепер такою неефективною технологією не користуються. І поки їх років десять планують встановлювати, то взагалі буде велике ніщо. Правда розрахунок не встановлювати, а грошики під завісу затирити.
16.01.2025 15:30 Відповісти
США вводять санкції проти Росатома, а ЗЄ з Деркачем Галущенко купують російські енергоблоки, які будуть працювати на кацапському паливі.

Це вже колаборационізм з ворогом чи ще ні?
16.01.2025 15:08 Відповісти
Ні. Росатом уже давно продав ці реактори Болгарії, кацапське паливо уже давно замінили на американське від Вестінгауз.
16.01.2025 15:16 Відповісти
16.01.2025 15:08 Відповісти
16.01.2025 15:16 Відповісти
Це казки бабусі Арини Деркача та пророка його Галущенка.

І давно Росатом робить реактори під Вестінгхауз?
16.01.2025 15:30 Відповісти
Вестінгауз давно вже постачає паливні касети для українських ВВЕР, успішно витісняючи кацапські ТВЕЛ. Свого часу цьому сильно пручалася партія регіонів. Ґуґл в Україні не заблокований - користуйтеся.
16.01.2025 16:23 Відповісти
"У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції." То як там могли заміняти щось, якщо воно навіть не встановлене, а просто валяється в полі металобрухтом?
17.01.2025 01:54 Відповісти
«таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів,» - щоб народ не встиг зрозуміти як Зєлєшобло хоче виручити друга Пуйла і показати всім як треба порушувати санкції і грабувати воюючу країну.
16.01.2025 15:16 Відповісти
16.01.2025 15:30 Відповісти
Порошенко!!!! Це ж бізнес на крові!!!!
16.01.2025 15:40 Відповісти
А я думаю що це лайномети ротом ,зі всіх сторін ,знову про Порошенко та вуголь лохторату в уха сцють,бо треба прикрити свої схеми,нічого нового від ригозеленої шобли.
16.01.2025 16:32 Відповісти
Ці блоки державним коштом встановлять на Ліпіцкой фабрікє? Ганьба! Зрада! Хочеться постібатись із зелених,, але виходить якось так,, наче з себе...
16.01.2025 17:07 Відповісти
Це мотлох 80-х років. В голові щось повинно бути, але на жаль - гроші понад усе........
16.01.2025 17:13 Відповісти
Мангал для травневих свят трошки дорогий вийде, але зато з нержавійки)))
16.01.2025 21:43 Відповісти
Галущенко это запроданец, его надо гнать и сажать. Але он не один. Там целая банда, которой наплевать на интересы народа Украины, у них только свой собственный интерес грабануть гроши. Америка вводит санкции против банды-росатома, а наша банда собирается у них покупать их кровавое зализяччя.
16.01.2025 21:57 Відповісти
генератори і шторальники законів...
16.01.2025 23:17 Відповісти
То что творится,и творит эта зелёная шобла в голову неналазит? До каких пор они будут иметь страну!?
16.01.2025 23:42 Відповісти
"The EIA estimates that the initial capital cost (overnight cost) of a new reactor is $5,339 per kW, or $5.3 billion for a 1000 MW reactor."
600млн за 2 виглядає хорошою знижкою, краще хай у нас працюють ніж гниють десь. Якщо їм не треба російське обслуговування і деталі.
Або перезапустити Чорнобильську.
17.01.2025 01:07 Відповісти
Вивід грошей з бюджету України. Старший партнер Галущенка Деркач сенатор кацапії, здавна працює в дуеті з Кірієнком. А дует шанобливо дивиться в сторону Деркача. Та всі розуміють, що ніяких реакторів там в комплекті немає, вони непридатні як снаряди та міни з старезними БТРами а 24 ярди гривень -це рівень Бубона і купки прохвостів. Враз ВР взяла під козирьок.
17.01.2025 03:04 Відповісти
ВВЕР-1000 разработаны в 1966 году, 59 лет назад!
17.01.2025 04:57 Відповісти
Альтернативи АЕС немає, вугілля Україна втрачає, тобто більшість ТЕС на смітник.
Крім того що це останній шанс добудувати ті блоки, да за півціни.
Незрозуміло які ідіоти проти. Ворожі агенти, які вирішили залишити Україну без світла.
17.01.2025 06:59 Відповісти
Та да, Україна вже злила Китаю на генератори, інвертора, акумулятори напевне більше ніж коштують ці блоки. СЕС не дадуть ні потужності, ні опорної частоти, генератори і газопоршневі електростанції це російське паливо в тому чи іншому виді.
Але добудовувати їх варто вже після війни, зараз немає в цьому економічної потреби, дешевша електрика не стане.
17.01.2025 09:37 Відповісти
Ніхто не каже, що АЕС не потрібно будувати. Але навіщо брати радянський тип реакторів, які валяються в Болгарії мінімум з 2018року під відкритим небом. Навіть з питань елементарної безпеки.
17.01.2025 11:52 Відповісти
Чудово, зараз ЗЕлена банда витратить з податків кругленьку суму на купівлю рашиського металобрухту по ціні нового
18.01.2025 04:36 Відповісти

