У Раді повністю змінили законопроєкт для придбання російських енергоблоків у Болгарії для Хмельницької АЕС

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Про це на засіданні Комітету у четвер розповів його голова Андрій Герус, передає Liga.net.

За його словами, таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет пропонує взагалі анулювати текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінити його абсолютно іншим текстом.

"Є правка 267, яка видаляє редакцію (законопроєкта №11392, – ред.) після першого читання, законопроєкт стає без тексту і без правок. І є правка 268, яка була розіслана. Суть цієї правки у тому, що є питання переговорів з болгарською стороною, де вони сказали, що до 12 березня треба прийняти рішення, бо дозвіл діє до цього часу. Ця правка 268 говорить, що вести переговори і купувати цей атомний реактор можна, але щодо будівництва має бути прийняти окремий закон, який має бути разом з ТЕО, яке має буде оновлене й актуальне для 2025 року", – розповів Герус.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у засіданні Комітету Верховної Ради онлайн, сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.