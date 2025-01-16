ЄБРР планує інвестувати в Україну цього року 1,5 мільярда євро. Це менше, ніж торік

Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює свої цьогорічні інвестиції в Україну в 1,5 млрд євро.

Про це керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер розповів агентству Bloomberg.

"Планування в Україні є складною справою, і, можливо, (ми інвестуємо, – ред.) більше, якщо знайдемо правильні пропозиції. Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім іде приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки", – заявив представник ЄБРР.

Минулого року ЄБРР інвестував в Україну рекордну суму – майже 2,4 млрд євро, після того як збільший свій капітал на 4 млрд євро.

ЄБРР зосередив своє фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання населення та підприємств.

За словами Тюркнера, хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, у тому числі залізницям, понад 50% його інвестицій торік було спрямовано на приватний бізнес.

Він зазначив, що в 2025 році частка залишиться приблизно такою самою, оскільки банк бачить "хороший сільськогосподарський сектор", який є центральним для української економіки.

Тюркнер додав, що Україна має досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб покращити інвестиційний клімат, оскільки є надія, що відновлення може розпочатися вже цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди.

"Реформи важливі, і ми хочемо допомогти, чим можемо", – зауважив він, додавши, що український уряд досяг "багатьох речей", незважаючи на війну.

Тюркнер також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені до реконструкції.

"Ось чому їхнє управління, їхній потенціал, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль у успішній реконструкції", – підсумував він.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

Пізніше стало відомо, що ЄБРР і глобальний страховий і перестрахувальний брокер Aon оголосили про запуск спеціалізованого механізму, покликаного відродити ринок страхування воєнних ризиків в Україні.