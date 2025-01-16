Мінекономіки хоче перенавчити і відправити на роботу сотні тисяч "економічно неактивних" українців

На ринок праці, який відчуває гостру нестачу фахівців, можна залучити сотні тисяч економічно неактивних українців, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію, перекваліфікуватись чи підвищити професійний рівень.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.

Вона навела дані дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, згідно із яким сьогодні 13,3 мільйона українців працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом.

"Водночас 12,5 мільйонів українців є економічно неактивними. Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти. В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство, пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, але могли б ще працювати, жінки, що перебувають у декретній відпустці, люди з інвалідністю. Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень", – розповіла Бережна.

За її словами, українці вже можуть зробити це завдяки навчальним програмам, запровадженим урядом, зокрема, в центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості. Щороку такі центри здатні підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес, додала Бережна.

Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.