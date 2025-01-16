БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мінекономіки хоче перенавчити і відправити на роботу сотні тисяч "економічно неактивних" українців

молодь,професія,робота

На ринок праці, який відчуває гостру нестачу фахівців, можна залучити сотні тисяч економічно неактивних українців, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію, перекваліфікуватись чи підвищити професійний рівень.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.

Вона навела дані дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, згідно із яким сьогодні 13,3 мільйона українців працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом.

"Водночас 12,5 мільйонів українців є економічно неактивними. Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти. В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство, пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, але могли б ще працювати, жінки, що перебувають у декретній відпустці, люди з інвалідністю. Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень", – розповіла Бережна.

За її словами, українці вже можуть зробити це завдяки навчальним програмам, запровадженим урядом, зокрема, в центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості. Щороку такі центри здатні підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес, додала Бережна.

Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.

Нема чим оплачувати прокурорські лікарняні і захмарні суддівські пенсії - потрібні трудові табори.
показати весь коментар
16.01.2025 16:52 Відповісти
+17
Якщо вони економічно неактивні, то вони просто побіжить на навчання. Попросіть квартал переписати сценарій
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
+16
Тебе же написали:
"Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи"
Який "з пальця висмоктав" "12,5 мільйона економічно неактивних українців".
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
Хто вам у голову насрав?
показати весь коментар
16.01.2025 16:50 Відповісти
Тебе же написали:
"Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи"
Який "з пальця висмоктав" "12,5 мільйона економічно неактивних українців".
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
Вам у тубзік треба швиденько !! Інакше б нормальний сленг був.
показати весь коментар
16.01.2025 19:52 Відповісти
Нема чим оплачувати прокурорські лікарняні і захмарні суддівські пенсії - потрібні трудові табори.
показати весь коментар
16.01.2025 16:52 Відповісти
Про інвалідів (не людей з інвалідністю, не переплутайте) потрібно дбати, це ж наша "іліта" та майбутнє нації!
показати весь коментар
16.01.2025 17:00 Відповісти
Чому би і ні? ми вже наполовину КНДР №2. В світі дві країни з залізним занавісом де громадяни заперті на замок - це КНДР і Україна Найпотужнішого
показати весь коментар
16.01.2025 18:17 Відповісти
Проблєма з "залізною завісою" у головах багатьох громадян.
показати весь коментар
16.01.2025 19:53 Відповісти
У КНДР і без війни завіса. А тут війна. Раз такий розумний, тре було виїхати до 2014 чи 2022 рр.

Що не так ?
показати весь коментар
18.01.2025 12:24 Відповісти
До 2022 тут не було кріпацького права, от що не так.
показати весь коментар
22.01.2025 14:16 Відповісти
Блін. Бо не було повномасштабного вторгнення з 4 сторін !

Кріпацького стану немає. Є воєнний стан.
показати весь коментар
23.01.2025 18:59 Відповісти
і в чому різниця?
показати весь коментар
27.01.2025 12:33 Відповісти
Є різниця. Громадянина ніхто продати-купити не може.
показати весь коментар
27.01.2025 20:00 Відповісти
"Кріпак це - селянин ,який працював на землях поміщика і підлягав його владі" - відповідь з шкільного тесту. Що не так? Чи може чоловік виїхати з земель поміщика (держави) зараз? Ні, не може. Чи підлягає його владі? Так, підлягає. Чи може вільно розпоряджатися своїм життям? Не, не може. То в чому ж це не кріпацтво?
показати весь коментар
27.01.2025 22:28 Відповісти
" ... и може чоловік виїхати з земель поміщика (держави) зараз..." - маніпуляція щодо порівняння держави і поміщика.

По-друге. Кріпацтво було і у мирні часи. А тут війна. При тому, що вона почалася 2014 р., кордони закрили у 2022 р. Єс кеп ?
показати весь коментар
28.01.2025 19:30 Відповісти
1. В чому різниця між поміщиком і цією державою зараз?
2. Коли була оголошена війна і яким наказом (номер/дата).
показати весь коментар
30.01.2025 15:08 Відповісти
1. інституціональна і масштабами
2. знову риторика - наче від того щось змінює факт воєнних дій (чи навпаки )
показати весь коментар
05.02.2025 19:38 Відповісти
Їбанько про війну не чув? Чи це не твоя війна, обісранцю?
показати весь коментар
19.01.2025 02:26 Відповісти
в 2019-у передвиборами висіли повсюди бігборди "вибирай Мир чи війну". Ти мабудь дебіле вибрав того що грав Голобородька в серіалі, і відповідно війну. Я вибирав того хто пропонував мир. Тому сам ти і ще 73% обісранці бо зараз маєте те що вибрали
показати весь коментар
19.01.2025 09:19 Відповісти
Сам у своєму гівні поплескався і сам зі своїми висерами посперечався, обісранцю - типовий страус-панікер. ))
показати весь коментар
19.01.2025 22:55 Відповісти
типовий бот з АП. Коли була оголошена війна і яким наказом (номер/дата)?
показати весь коментар
31.01.2025 15:25 Відповісти
Ще одне типове тупе їпанько-обісранець.
показати весь коментар
31.01.2025 22:40 Відповісти
ще один тупий бот з АП.
показати весь коментар
01.02.2025 14:32 Відповісти
Єрмаківського їбанька-обісранця заплішило. ))
показати весь коментар
01.02.2025 16:49 Відповісти
Якщо вони економічно неактивні, то вони просто побіжить на навчання. Попросіть квартал переписати сценарій
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
Ще й інше місто...
"Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості - в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах."
показати весь коментар
16.01.2025 17:09 Відповісти
"Водночас 12,5 мільйонів українців є економічно неактивними. Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти. В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство..."
А мобілізувати їх нє? Давайте тепер їх навчати, щоб вони замінили тих, кого мобілізували прямо з робочого місця...
показати весь коментар
16.01.2025 16:58 Відповісти
Там ще інваліди є..в мого батька 15+ інсультів було, мама при ньому..кого мобілізовувати? Або я он - не ходжу через лікарську помилку - мене теж кимось "пристроїти"?)))
показати весь коментар
16.01.2025 17:03 Відповісти
Дядя, ви в Україні недавно? Перше є наслідком другого. Звісно що це жарт, але то так і буде.

Незнаю як вони хочуть зробити людей економічно активними, коли люди щодня бачать безкарність, вимагання і т.п. І це не кажучи що правосуддя і справедливість різні речі. Це як в тому анекдоті де батько намагався показати сину море. Ти їм кажеш в чому проблема, а вони, як справжні менеджери [з офісу простих рішень]: ні, не може того бути, а давайте ми спробуємо XYZ.
показати весь коментар
19.01.2025 07:17 Відповісти
"Дядя" все життя знаходиться тут, вже 1/2 століття
показати весь коментар
19.01.2025 09:03 Відповісти
Европа дасть грошей. Буде чим утримувати чиновників. Хватить і на корупцію та крадіжки, схеми та афери. Пенсіонери та інваліди цю банду з її забаганками не потягнуть.
показати весь коментар
16.01.2025 16:58 Відповісти
А оте перенавчання досвіду дасть? А роботодавці хочуть щоб і з досвідом був.
показати весь коментар
16.01.2025 17:00 Відповісти
зараз є вагомий брак кадрів. тож роботодавці змінили підхід і радо беруть і пенсіонерів, і студентів, і тих, хто перекваліфікувався
показати весь коментар
17.01.2025 20:45 Відповісти
Почнеться демобілізація, з'являться робочі руки.
показати весь коментар
16.01.2025 17:05 Відповісти
Але ховаються... від ТЦК.
показати весь коментар
16.01.2025 17:37 Відповісти
пусть работают тогда в тцк
показати весь коментар
16.01.2025 18:59 Відповісти
Але є одне запитання - хто буде вчити?
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
Навчальні заклади.
показати весь коментар
16.01.2025 19:55 Відповісти
Зрозуміло,які будуть фахівці.Майже гірше керівників держави.
показати весь коментар
16.01.2025 20:50 Відповісти
Я б запропонував відкрити курси по перенавчанню мінтовських та пожарних пенсіонерів після 45 років на рядових - штурмовиків.
Ото б була користь.
показати весь коментар
16.01.2025 17:10 Відповісти
Та вони вже готові на 99% тільки форму одягнути і а перед!
показати весь коментар
19.01.2025 08:55 Відповісти
Ніхто не може жити не заробляючи на життя. Іншими словами, працюють всі, але частина трошки ухиляється від повновісного оподаткування (платить ПДВ (20%+) на всі товари і послуги).
показати весь коментар
16.01.2025 17:18 Відповісти
Як казала одна інспектор з центру зайнятості - а шо ж ви хочете, як важко офіційну роботу знайти, то вже треба й на ту шо без працевлаштування погоджуватися. Це коли мені офіційна робота треба була. А тепер, коли вона державі треба - о, будь відповідальним, влаштовуйся. Ага зараз. Як постелиш, так і виспишся.
показати весь коментар
16.01.2025 17:21 Відповісти
Є один родич - чекає на роботу на 40 тис. Ви часом не такий ?
показати весь коментар
16.01.2025 19:56 Відповісти
А що 40 тисяч - це типу багато? в європі навіть податків не платять такі ніщеброди
показати весь коментар
16.01.2025 22:27 Відповісти
У Європах взагалі податків не платять - усе безоплатно.
показати весь коментар
17.01.2025 00:19 Відповісти
З Європою ми порівнюємо, тільки коли треба показати, що там електрика чи газ дорожчі (хоча й тут вже здається ми наближаємося до європейських стандартів). А от якшо мова про зарплати, взагалі рівень життя... В такому випадку треба знайти якусь Камбоджу і з нею порівнювати. Інакше - не патріотично.
показати весь коментар
17.01.2025 09:16 Відповісти
в богатейшей Норвегии - 7 евроцентов за киловатт, примерно 3.15 грн по текущему курсу, что на гривну дешевле чем в УКНДР.
показати весь коментар
17.01.2025 11:22 Відповісти
логіка є ?

На те вона і Норвегія !! багата і в мирній ситуації
показати весь коментар
18.01.2025 12:26 Відповісти
Я не часом не такий - я просто не такий) Варіантів нема - привчений до принципу "допоможи собі сам", але й "какой прівєт - такой отвєт")
показати весь коментар
17.01.2025 09:13 Відповісти
Ну так, більшість дорослих і самостійних людей (громадян) такі.
Дорослі військовозобов"язані від призову не тікали. Тому маємо ЗСУ, які нас захищають і відстоюють країну в межах можливостей і допомоги Заходу.
показати весь коментар
19.01.2025 14:12 Відповісти
Ну, я б погодився працювати навіть за мінімалку, але ж ви не дозволите.
показати весь коментар
16.01.2025 17:46 Відповісти
Держава не може допустити, аби громадянин працював за 8 000 грн, якщо можна платити йому 100 000 грн. Тому що держава зацікавлена у забезпеченому громадянині.
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 18:21 Відповісти
Для багатьох професій найкраще навчання - це практика. Бо це досвід, це набуті знання і навички. Але ж хто бере на роботу таких, що не знають, але хочуть навчитися? Потрібні ВЖЕ і з досвідом, і з вищою освітою, англійська щоб не нижче інтермідіет... А ще ж активна життєва позиція, куди без неї...
Прифігіла, коли моя родичка хотіла влаштуватись прибиральницею в офіс, на ранкові години і у вимогах були "вища освіта і знання англійської мови". Нащо?!
Роботодавці такі хитрі: знають, що у нас більшість з вищою освітою, в декого вона і не одна. І конкуренція людей, що абсолютно відповідають вимогам, на робоче місце зашкалює. Роботодавці і зп малі платять, а від людей, бажаючих працювати все одно відбою немає. Тому отакі абсурдні вимоги, коли відсіюють людей.
показати весь коментар
16.01.2025 18:24 Відповісти
В тому й проблема. Де набратися досвіду, коли усюди не беруть без досвіду.
Про "активну життєву позицію, виконання плану, ініціативність, креативність і т.д. і т.п." не хочу й казати.
показати весь коментар
16.01.2025 18:28 Відповісти
В Епіцентрі не питали ? Вакансій повно.
показати весь коментар
16.01.2025 19:58 Відповісти
Давайте завітаємо до першого по дорозі пенсійного фонду і подивимся хоча б упродовж дня чим вони займаються, на так званій првці і скільки потім за це отримують зарплатню а деякі ще плюс пенсію.
показати весь коментар
16.01.2025 18:35 Відповісти
всі хочуть перевіряти, ніхто не хоче працювати. кожен має займатися своєю справою і в межах свох компетенцій, тоді і порядку більше буде
показати весь коментар
17.01.2025 20:42 Відповісти
я активный, мне держава с ваших налогов, как помошнику, платит 3 млн. а вы там переучитесь
показати весь коментар
16.01.2025 19:01 Відповісти
Якась дурня.

" ... близько мільйона активно шукають роботу ..."
Джерело: https://biz.censor.net/n3530654

От це і є резерв. Інші то таке собі.
показати весь коментар
16.01.2025 19:51 Відповісти
Спочатку перевірте всі бізнеси, скільки там людей без оформлення працюють,а скільки отримують частину зарплати у конвертах.
34 роки ніхто лад не наведе.
А чому?Бо всі у владі мають бізнес,наймають і платять "по-чорному" і не платять податків.
Вже десятки тисяч не отримують пенсій,бо не мають стажу на папері.
показати весь коментар
17.01.2025 04:48 Відповісти
мало вам фіскального тиску на бізнес? мало перевірок? у вас у самої бізнес є?
показати весь коментар
17.01.2025 20:40 Відповісти
Нема,і я маю пенсію,так мізерну,бо працювала офіційно,було що на двох роботах,і тільки близько року неофіційно, у двох різних бізнесменів.Чого мене повинен цікавити фіскальний тиск?Я працювала чесно,зарплата в конверті,а стажу нуль.Нуль,Карл!
Тепер 60-літні чешуть рєпу,нема стажу-нема пенсії,до 63 чи до 65.А люди все життя працювали.
Ще шакали знімали 5% з мінімалки на погашення можливої недостачі,і ніхто не казав була вона насправді чи ні.
показати весь коментар
22.01.2025 04:53 Відповісти
Докерувались? За копійки ніхто не хоче працювати, всі хочуть бути, прокурорами, суддями, ТЦк, МСЕК, в 35 бути на пенсії, ну на крайній випадок, клоуном та депутатом
показати весь коментар
17.01.2025 12:02 Відповісти
бо більшість з нас добре розуміє, що пенсії може взагалі і не бути. І через економічні чинники, і через політичні, та й ракети з шахедами літають над головами
показати весь коментар
17.01.2025 20:39 Відповісти
А мені подобається нестача фахівців ,зарплатня інженерам хоч норм стала йти і ніхто не скулить що дорого та інше
показати весь коментар
19.01.2025 11:46 Відповісти

