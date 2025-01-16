Мінекономіки хоче перенавчити і відправити на роботу сотні тисяч "економічно неактивних" українців
На ринок праці, який відчуває гостру нестачу фахівців, можна залучити сотні тисяч економічно неактивних українців, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію, перекваліфікуватись чи підвищити професійний рівень.
Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.
Вона навела дані дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, згідно із яким сьогодні 13,3 мільйона українців працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом.
"Водночас 12,5 мільйонів українців є економічно неактивними. Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти. В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство, пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, але могли б ще працювати, жінки, що перебувають у декретній відпустці, люди з інвалідністю. Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень", – розповіла Бережна.
За її словами, українці вже можуть зробити це завдяки навчальним програмам, запровадженим урядом, зокрема, в центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості. Щороку такі центри здатні підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес, додала Бережна.
Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.
"Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи"
Який "з пальця висмоктав" "12,5 мільйона економічно неактивних українців".
Що не так ?
Кріпацького стану немає. Є воєнний стан.
По-друге. Кріпацтво було і у мирні часи. А тут війна. При тому, що вона почалася 2014 р., кордони закрили у 2022 р. Єс кеп ?
2. Коли була оголошена війна і яким наказом (номер/дата).
2. знову риторика - наче від того щось змінює факт воєнних дій (чи навпаки )
"Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості - в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах."
А мобілізувати їх нє? Давайте тепер їх навчати, щоб вони замінили тих, кого мобілізували прямо з робочого місця...
Незнаю як вони хочуть зробити людей економічно активними, коли люди щодня бачать безкарність, вимагання і т.п. І це не кажучи що правосуддя і справедливість різні речі. Це як в тому анекдоті де батько намагався показати сину море. Ти їм кажеш в чому проблема, а вони, як справжні менеджери [з офісу простих рішень]: ні, не може того бути, а давайте ми спробуємо XYZ.
Ото б була користь.
На те вона і Норвегія !! багата і в мирній ситуації
Дорослі військовозобов"язані від призову не тікали. Тому маємо ЗСУ, які нас захищають і відстоюють країну в межах можливостей і допомоги Заходу.
Прифігіла, коли моя родичка хотіла влаштуватись прибиральницею в офіс, на ранкові години і у вимогах були "вища освіта і знання англійської мови". Нащо?!
Роботодавці такі хитрі: знають, що у нас більшість з вищою освітою, в декого вона і не одна. І конкуренція людей, що абсолютно відповідають вимогам, на робоче місце зашкалює. Роботодавці і зп малі платять, а від людей, бажаючих працювати все одно відбою немає. Тому отакі абсурдні вимоги, коли відсіюють людей.
Про "активну життєву позицію, виконання плану, ініціативність, креативність і т.д. і т.п." не хочу й казати.
" ... близько мільйона активно шукають роботу ..."
Джерело: https://biz.censor.net/n3530654
От це і є резерв. Інші то таке собі.
34 роки ніхто лад не наведе.
А чому?Бо всі у владі мають бізнес,наймають і платять "по-чорному" і не платять податків.
Вже десятки тисяч не отримують пенсій,бо не мають стажу на папері.
Тепер 60-літні чешуть рєпу,нема стажу-нема пенсії,до 63 чи до 65.А люди все життя працювали.
Ще шакали знімали 5% з мінімалки на погашення можливої недостачі,і ніхто не казав була вона насправді чи ні.