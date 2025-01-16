БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Тисяча Зеленського": Вже 10 мільйонів українців подали заявки на отримання грошей через "Дію"

Заявки на виплату

Уже 10 млн українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка" в застосунку "Дія", серед яких майже 2,5 млн – це виплати на дітей.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Програма вже стала наймасштабнішою серед усіх соціальних ініціатив, реалізованих через застосунок "Дія". За півтора місяці маємо 10 млн заявок, з них майже 2,5 млн – на дітей. "Зимова єПідтримка" перевершила всі попередні програми підтримки від Уряду. Рахунки за опалення та інші комунальні послуги залишаються серед ключових напрямків, куди люди спрямовують отриману допомогу, показуючи, що така допомога нині є вкрай потрібно для українців у складний зимовий період", – сказала Свириденко.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію щодо перегляду програми виплати "зимової тисячі"

Як зазначається, серед поданих заявок:

  • 14% заявок від внутрішньо переміщених осіб;
  • 18,5% людей віком 60+ ;
  • 68% користувачів – жінки, 32% – чоловіки;
  • середній вік заявників – 40 років.

Як повідомлялося, раніше в січні Кабінет Міністрів спрямував із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Умови програми

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

допомога (1595) Дія (660) єПідтримка (68)
Топ коментарі
+16
400 000 ДРОНІВ довбні шо взяти ту кроваву 1000 від покритого кровю українців простроченого, не додали СОУ.
400 000 ДРОНІВ!
16.01.2025 18:51
16.01.2025 18:51 Відповісти
+11
Скільки бідних людей в Україні 😥, я пенсіонер,пенсія не захмарна,але не опущусь щоб отримати таку подачку на отіх Зе умовах що вони хочуть все знать.Хай жруть черті зелені,колись нажрутся.😭
16.01.2025 18:56
16.01.2025 18:56 Відповісти
+9
Про це https://www.kmu.gov.ua/news/zymova-iepidtrymka-10-milioniv-zaiavok-na-vyplatu-1000-hryven-u-dii повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко. Джерело: https://biz.censor.net/n3530681

Це явка з повиною? Розтрата коштів, які могли піти на підтримку обороноздатності, в особливо великих розмірах.
16.01.2025 18:56
16.01.2025 18:56 Відповісти
16.01.2025 18:51 Відповісти
Цікаво пошукати статистику скільки відсотків з цих людей задонатило, а не витратило на себе.

Щось підказує, що не дивлячись на гучні обіцянки "потерпілих" ця цифра у районі похибки.
16.01.2025 18:54
16.01.2025 18:54 Відповісти
Подумайте головою. Це віртуальне бабло ніхто б на дрони і так не дав. Це відмивання. А проплатити таким чином за газ і кинути вільний кеш з пенсії на донат Стерненку-оце діло.
16.01.2025 18:56
16.01.2025 18:56 Відповісти
Це "віртуальне" бабло вийняли з бюджету.
16.01.2025 18:57
16.01.2025 18:57 Відповісти
Це зрозуміло. Але куди воно йде? Не на екскурсію ж на Гоа? Ви взагалі зрозуміли про що я написав вище?
16.01.2025 19:02
16.01.2025 19:02 Відповісти
кинути вільний кеш з пенсії на донат

Це казки для наївних романтиків.
Попередні підкупи нищебродів показали, що донатить 1,5-2 відсотки з куплених. Більшість тупо поповнює собі мобільні рахунки.
16.01.2025 19:06
16.01.2025 19:06 Відповісти
Пізд..ж!
16.01.2025 22:04
16.01.2025 22:04 Відповісти
Віртуальні не віртуально вони з бюджету.
Взяв кріваву 1000 - вбив солдата ЗСУ.
16.01.2025 19:12
16.01.2025 19:12 Відповісти
16.01.2025 18:53
16.01.2025 18:53 Відповісти
тысяча моих налогов вообще то
16.01.2025 18:55
16.01.2025 18:55 Відповісти
"Взять і всьо подєліть" Шаріков

Наріду заходить на ура, як раніше халявна гречка на виборах.
16.01.2025 18:59
16.01.2025 18:59 Відповісти
16.01.2025 18:56
16.01.2025 18:56 Відповісти
А зельоні такі, ось дядько не взяв, ми по закону не можемо подивитись, що там в нього 😆
16.01.2025 21:03
16.01.2025 21:03 Відповісти
16.01.2025 18:56
16.01.2025 18:56 Відповісти
16.01.2025 19:02
16.01.2025 19:02 Відповісти
А ну, хто там ще надрачує на вибори?
16.01.2025 19:03
16.01.2025 19:03 Відповісти
Кожен день зростає число поранених, вбитих ! Якщо на день-два скоротити війну - це хіба не важливіше від "піЯру" Лідора, який узурпував владу в країні. Без виборів.
16.01.2025 19:05
16.01.2025 19:05 Відповісти
16.01.2025 19:07
16.01.2025 19:07 Відповісти
дайте дві !
16.01.2025 19:11
16.01.2025 19:11 Відповісти
Десять
16.01.2025 20:04
16.01.2025 20:04 Відповісти
хто ведеться на 1000 від іуди який вкрав з казни той бидлоукраїнець
16.01.2025 21:53
16.01.2025 21:53 Відповісти
А все ж приємно знати,, що ти в меншості і з чистою совістю. Так, приємно в дзеркалі бачити принципову, чесну людину. І так, я не з партії Петра Порошенка,, не всирайтесь дарма.
16.01.2025 22:30
16.01.2025 22:30 Відповісти
В меншості? Взяло 10 млн, тобто в Україні менше 20 млн жителів?
17.01.2025 02:32
17.01.2025 02:32 Відповісти

