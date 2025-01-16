Наслідки підвищення акцизів: Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни, бензин вже по 60 гривень за літр

У четвер, 16 січня, найбільші українські мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин, дизпаливо та автогаз.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли ще на 50 копійок – до 59,99 грн та 38,99 грн за літр відповідно. Напередодні, 15 січня, ціни на ці види пального на АЗС мережі вже піднімалися на 50 копійок за літр, а дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню.

Своєю чергою WOG підвищив ціни на всі види пального на 25 копійок після підвищення на 75 коп. за літр напередодні.

Крім того, на 1 гривню за літр підвищила ціни на бензин та дизпаливо мережа Socar – до 59,99 грн та 57,99 грн відповідно. Автогаз у цій мережі подорожчав на 50 коп. – до 38,49 грн/л.

Востаннє ціни на бензин сягали такого рівня у травні-жовтні 2024 року, на дизель — у першій половині квітня. Щодо газу, то ціни б’ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли вартість досягала 42 грн/л, зауважує видання.

Вартість бензину і скрапленого газу на стелах UPG у середньому зросла на 60 коп. і 77 коп. – до 56 грн і 36,99 грн за літр відповідно.

У регіональних мережах ціни на бензин зросли на 0,5-1 грн, на дизпаливо – на 0,2-1 грн, на автогаз – на 10-80 коп. за літр.

У Консалтинговій групі "А-95" прогнозують, що роздрібні ціни на бензин зупиняться на поточному рівні, а вартість дизпалива може додатково зрости на 1,5 грн за літр.

Як повідомлялося, українські мережі АЗС активно підвищують ціни на пальне через підвищення акцизів з 1 січня, зростання гуртових цін та зниження курсу гривні

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".