Енергонезалежність Запоріжжя: компанія "Далгакиран Україна" поставила когенераційні установки
Компанія "Далгакиран компресор Україна" поставила Запорізькій області когенераційні установки для автономного живлення обʼєктів критичної інфраструктури. І хоча процес пусконаладки та введення в експлуатацію поки триває, обладнання вже частково працює.
Зокрема, компанія поставила три когенераційні установки потужністю 2500 кВт. Обладнання було поставлено впродовж 90 днів та введено в експлуатацію протягом 60 днів, що є коротким терміном для такого обладнання і відповідає тендерним умовам.
За словами Івана Федорова, голови Запорізької облдержадміністрації, який проінспектував один з об’єктів, де завершуються пусконалагоджувальні роботи, для об’єктів тепло- та водопостачання області вже введено в експлуатацію понад 30 МВт додаткової електрогенерації, чверть із якої – 7,5 МВт – забезпечили установки "Далгакиран". У 2025 році планується збільшити цей показник ще на 100 МВт.
Директор "Далгакиран компресор Україна" В’ячеслав Дінков назвав це черговим успішним кейсом компанії. За п’ять місяців у 2023 році компанія виконала проєкт для "Харківводоканалу", поставивши і запустивши резервне живлення, щоб забезпечити безперебійну подачу води. "Тепер наші когенераційні установки допомагають долати наслідки війни і мешканцям Запорізької області, забезпечуючи електрогенерацію. Ми цим пишаємось", – додав В’ячеслав Дінков.
Як повідомлялось раніше, у серпні 2024 році концерн "Міські теплові мережі" у Запорізькій області провів тендер на поставку та введення в експлуатацію когенераційних установок для теплових мереж. Переможцем закупівлі стала компанія "Далгакиран компресор Україна". Енергетичне обладнання було придбано коштом ЮНІСЕФ та частково за рахунок місцевого бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль