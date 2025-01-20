Енергонезалежність Запоріжжя: компанія "Далгакиран Україна" поставила когенераційні установки

Компанія "Далгакиран компресор Україна" поставила Запорізькій області когенераційні установки для автономного живлення обʼєктів критичної інфраструктури. І хоча процес пусконаладки та введення в експлуатацію поки триває, обладнання вже частково працює.

Зокрема, компанія поставила три когенераційні установки потужністю 2500 кВт. Обладнання було поставлено впродовж 90 днів та введено в експлуатацію протягом 60 днів, що є коротким терміном для такого обладнання і відповідає тендерним умовам.

За словами Івана Федорова, голови Запорізької облдержадміністрації, який проінспектував один з об’єктів, де завершуються пусконалагоджувальні роботи, для об’єктів тепло- та водопостачання області вже введено в експлуатацію понад 30 МВт додаткової електрогенерації, чверть із якої – 7,5 МВт – забезпечили установки "Далгакиран". У 2025 році планується збільшити цей показник ще на 100 МВт.

Директор "Далгакиран компресор Україна" В’ячеслав Дінков назвав це черговим успішним кейсом компанії. За п’ять місяців у 2023 році компанія виконала проєкт для "Харківводоканалу", поставивши і запустивши резервне живлення, щоб забезпечити безперебійну подачу води. "Тепер наші когенераційні установки допомагають долати наслідки війни і мешканцям Запорізької області, забезпечуючи електрогенерацію. Ми цим пишаємось", – додав В’ячеслав Дінков.

Як повідомлялось раніше, у серпні 2024 році концерн "Міські теплові мережі" у Запорізькій області провів тендер на поставку та введення в експлуатацію когенераційних установок для теплових мереж. Переможцем закупівлі стала компанія "Далгакиран компресор Україна". Енергетичне обладнання було придбано коштом ЮНІСЕФ та частково за рахунок місцевого бюджету.