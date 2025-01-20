Водневе паливо, агровиробництво та ШІ: Кабмін вперше замовив у вчених понад 20 розробок
Уперше за замовленням держави науковці створять 22 розробки. Кабінет Міністрів затвердив відповідний список.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу", – зазначив він.
За його словами, це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, "коли розробки – це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості".
Міністр додав, що науковці зосередяться на розробках у наступних сферах:
- посилення національної безпеки;
- розвиток енергетики – технології для отримання водневого палива;
- агровиробництво – подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
- розвиток медичних технологій – нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;
- подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;
- цифровізація і штучний інтелект.
На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.
Як повідомлялося, у Верховній Раді розробили проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту, який передбачає впровадження штучного інтелекту.
Автор: Юлiя Далецька
