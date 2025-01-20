БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 994 10

Водневе паливо, агровиробництво та ШІ: Кабмін вперше замовив у вчених понад 20 розробок

наука

Уперше за замовленням держави науковці створять 22 розробки. Кабінет Міністрів затвердив відповідний список.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу", – зазначив він.

За його словами, це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, "коли розробки – це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості".

Міністр додав, що науковці зосередяться на розробках у наступних сферах:

  • посилення національної безпеки;
  • розвиток енергетики – технології для отримання водневого палива;
  • агровиробництво – подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
  • розвиток медичних технологій – нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;
  • подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;
  • цифровізація і штучний інтелект.

На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.

Як повідомлялося, у Верховній Раді розробили проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту, який передбачає впровадження штучного інтелекту.

Автор: 

Кабмін (7914) штучний інтелект (291) водень (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А тим часом Південьмаш банкрот, бо держава не замовляє військову продукцію під час війни.
показати весь коментар
20.01.2025 10:40 Відповісти
+4
Кабмін вперше замовив у вчених понад 20 розробок
Уперше за замовленням держави науковці створять 22 розробки
Автор: Юлiя Далецька

На думку цієї журналістки, замовлення означає автоматичне створення. З таким мисленням можна замовити машину часу, телепортацію, міжгалактичний зорельот, шапку-невидимку та багато інших фантастичних речей. І всі вони неодмінно будуть створені українськими вченими. О, ще треба додати до списку можливість вправляти мозок деяким журналістам).
показати весь коментар
20.01.2025 12:06 Відповісти
+3
реєстри 2.0 замовте *** .. поставили федорова раком і зі всією насолодою чпокнули

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може.
показати весь коментар
20.01.2025 10:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
реєстри 2.0 замовте *** .. поставили федорова раком і зі всією насолодою чпокнули

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може.
показати весь коментар
20.01.2025 10:35 Відповісти
А тим часом Південьмаш банкрот, бо держава не замовляє військову продукцію під час війни.
показати весь коментар
20.01.2025 10:40 Відповісти
какое "водневе паливо" - надо спирт гнать вместо барыжничества на "зерновом коридоре" и "продовольственной безопасности" неизвестных лиц. тогда может еще можно успеть в "энергетическую независимость" (если Хйло вдруг сдохнет)
показати весь коментар
20.01.2025 10:46 Відповісти
Кабмін вперше замовив у вчених понад 20 розробок
Уперше за замовленням держави науковці створять 22 розробки
Автор: Юлiя Далецька

На думку цієї журналістки, замовлення означає автоматичне створення. З таким мисленням можна замовити машину часу, телепортацію, міжгалактичний зорельот, шапку-невидимку та багато інших фантастичних речей. І всі вони неодмінно будуть створені українськими вченими. О, ще треба додати до списку можливість вправляти мозок деяким журналістам).
показати весь коментар
20.01.2025 12:06 Відповісти
Як же ці дебіли задовбали втулюванням магічних для себе-неуків слів "цифровий" всюди де треба і не треба. "Цифрова трансформація", "цифрова економіка", "тепер вже "цифровий парламент"! А тепер вже і про штучний інтелект в Раді заговорили, де людського інтелекту катастрофічно бракує...
показати весь коментар
20.01.2025 12:14 Відповісти
Якось розмиті ці всі замовлення. Наприклад "Посилення национальної безпеки". Що буде входити в "цифровізацію і штучний інтелект". "Руйнування Каховської ГЕС". Можливо з руйнуванням ГЕС все стало на свої місця. Чи буде цифровізація і ШІ в руках злодіїв, злочинців і корупціонерів зброєю для шантажу українців. Чи є ці високопарні слова про турботу про українців не станут звичайною корупційною схемою по відмиванню грошей. Цій владі немає ніякої довіри.
показати весь коментар
20.01.2025 12:23 Відповісти
бл..
в двадцять (бо надва роки) раз менше , чим на каломарафон
в двадцять (бо надва роки) раз менше , чим на оп
і користь є
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
Потужно, завдяки Україні світ позбувся такого страшного віруса "ковід". І все це заслуги Боневтіка, який замовив укураїнську вакцину. Так?
показати весь коментар
20.01.2025 13:11 Відповісти
І як це в'яжеться зі схематозом встановити кацапський атомний блок тридцятирічної давності, технологія якого вже давно застаріла?
показати весь коментар
20.01.2025 15:42 Відповісти
"Як повідомлялося, у Верховній Раді розробили проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту, який передбачає впровадження штучного інтелекту вместо депутатов.
показати весь коментар
20.01.2025 16:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 