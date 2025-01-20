БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
БЕБ викрило канал постачання мільйонів фейкових акцизних марок з Туреччини

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з працівниками Служби безпеки викрили незаконний канал постачання з Туреччини підроблених марок акцизного податку.

Як наголошують у пресслужбі Бюро економічної безпеки, орієнтовна сума не сплаченого акцизного податку із вилучених марок становить понад 110 млн грн.

Правоохоронці встановили, що марки постачали в Україну через держкордон під прикриттям. Надалі їх реалізовували виробникам підакцизної продукції.

У результаті обшуків одного зі складських приміщень в Одеській області детективами виявлено та вилучено понад 5 млн паперових об’єктів схожих на марки акцизного податку з ознаками підробки.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Як повідомлялося, детективи БЕБ припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів у Київській області.

Раніше детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн гривень.

акциз (293) Туреччина (1129) тіньова економіка (97) Бюро економічної безпеки (488)
ПУСТЬ ТУРЦИЯ БАНДЮГАН С УКРАИНЫ ДЕПОРТИРУЕТ !!!
