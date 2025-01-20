БЕБ викрило канал постачання мільйонів фейкових акцизних марок з Туреччини

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з працівниками Служби безпеки викрили незаконний канал постачання з Туреччини підроблених марок акцизного податку.

Як наголошують у пресслужбі Бюро економічної безпеки, орієнтовна сума не сплаченого акцизного податку із вилучених марок становить понад 110 млн грн.

Правоохоронці встановили, що марки постачали в Україну через держкордон під прикриттям. Надалі їх реалізовували виробникам підакцизної продукції.

У результаті обшуків одного зі складських приміщень в Одеській області детективами виявлено та вилучено понад 5 млн паперових об’єктів схожих на марки акцизного податку з ознаками підробки.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Як повідомлялося, детективи БЕБ припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів у Київській області.

Раніше детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн гривень.