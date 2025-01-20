Купив ком’ютери за завищеними на 24 мільйони цінами: СБУ повідомило про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, через якого державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, під час повномасштабного вторгнення посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерства.

Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри.

Висновки експертизи підтвердили завдання збитків держбюджету на понад 24 млн грн.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

