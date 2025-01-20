Суд передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського

Шевченківський районний суд Києва 27 грудня заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Зокрема, до переліку переданих активів увійшли: чотири тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також понад 13 тисяч тонн готової феросплавної продукції.

Зазначається, що рішення ухвалене в межах кримінального провадження, що стосується заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ "Приватбанк", серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема й олігарх Ігор Коломойський та його оточення.

Розслідування встановило, що службові особи "Приватбанк" у 2014 році заволоділи 19 млрд грн Національного банку, виділеними на рефінансування банку.

Зокрема, підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів, нагадали в АРМА.

Найближчим часом АРМА оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для переданого активу, а також проведе ринкові консультації. Після цього актив буде опубліковано на платформі Prozorro, де всі охочі зможуть позмагатися на аукціоні за можливість управління цим майном.

У відомстві уточнили, що ситуація в Нікополі залишається напруженою. Місто перебуває під постійними обстрілами, що створює значні ризики для безпечної роботи заводу та збереження його активів. Тож, АРМА використовуватиме можливості Державного космічного агентства України для відстежування стану активів на небезпечних ділянках за допомогою дистанційного зондування землі з космосу.

АТ "Нікопольський завод феросплавів" є одним із найбільших металургійних підприємств України та Європи. Підприємство є найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів, забезпечуючи понад 11 % світового ринку.