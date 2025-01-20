БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського

Шевченківський районний суд Києва 27 грудня заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Зокрема, до переліку переданих активів увійшли: чотири тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також понад 13 тисяч тонн готової феросплавної продукції.

Зазначається, що рішення ухвалене в межах кримінального провадження, що стосується заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ "Приватбанк", серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема й олігарх Ігор Коломойський та його оточення.

Розслідування встановило, що службові особи "Приватбанк" у 2014 році заволоділи 19 млрд грн Національного банку, виділеними на рефінансування банку.

Зокрема, підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів, нагадали в АРМА.

Найближчим часом АРМА оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для переданого активу, а також проведе ринкові консультації. Після цього актив буде опубліковано на платформі Prozorro, де всі охочі зможуть позмагатися на аукціоні за можливість управління цим майном.

У відомстві уточнили, що ситуація в Нікополі залишається напруженою. Місто перебуває під постійними обстрілами, що створює значні ризики для безпечної роботи заводу та збереження його активів. Тож, АРМА використовуватиме можливості Державного космічного агентства України для відстежування стану активів на небезпечних ділянках за допомогою дистанційного зондування землі з космосу.

АТ "Нікопольський завод феросплавів" є одним із найбільших металургійних підприємств України та Європи. Підприємство є найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів, забезпечуючи понад 11 % світового ринку.

Коломойський Ігор (1780) АРМА (467) НЗФ (9)
А Пінчука підзабули , вирішили для лохторату типу Беню мордою по шлаку потягнути типу ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:54 Відповісти
"АРМА використовуватиме можливості Державного космічного агентства України для відстежування стану активів на небезпечних ділянках за допомогою дистанційного зондування землі з космосу ."-а це для того ,щоб розсмішити тих "любителів гумору ",які ще не "наржались"?

До Нікополя дорогу не знають ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:58 Відповісти
Вважайте, що його вже купив Міндіч для ЗЄ.
показати весь коментар
20.01.2025 15:34 Відповісти
Наскільки я зрозумів, воно передається комусь в управління (тимчасове), а власник не міняється.
показати весь коментар
21.01.2025 10:22 Відповісти
Ну що , Беня , досхематозився на виборах 2019 року , пхаючи у крісло Президента ОЦЕ НЕПОРОЗУМІННЯ ?!

Не такий ти вже і розумний , як і інші хасидо-олігархи ... не вмієте на кілька кроків наперед прорахувати наслідки від свого виборчого схематозу.

Кому ти , Кучма , заводи пороздавав ?
показати весь коментар
20.01.2025 17:34 Відповісти
То зовсім не те. То якісь вимушені імітації.
показати весь коментар
21.01.2025 08:16 Відповісти

