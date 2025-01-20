"Нова пошта" доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони за гривню
Компанія "Нова пошта" приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
"Тепер у розділі "Плюси" захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню. А саме – у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", – пояснила вона.
Щоб скористатися послугою, необхідно згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення. За місяць можна використати до трьох штрихкодів.
Як повідомлялося, Міністерство оборони запусткає загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси". Вона діятиме у межах мобільного застосунку "Армія+". У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, промокоди та інші переваги від 100 українських компаній.
Першими до програми приєдналися такі компанії як Rozetka, "Нова Пошта", "Укрнафта" та "Укрзалізниця".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль