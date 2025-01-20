"Нова пошта" доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони за гривню

Компанія "Нова пошта" приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

"Тепер у розділі "Плюси" захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню. А саме – у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", – пояснила вона.

Щоб скористатися послугою, необхідно згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення. За місяць можна використати до трьох штрихкодів.

Як повідомлялося, Міністерство оборони запусткає загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси". Вона діятиме у межах мобільного застосунку "Армія+". У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, промокоди та інші переваги від 100 українських компаній.

Першими до програми приєдналися такі компанії як Rozetka, "Нова Пошта", "Укрнафта" та "Укрзалізниця".