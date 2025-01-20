Торік у світі з’явилося понад 200 нових мільярдерів. Більшість із них отримали статки через спадщину

У 2024 році кількість мільярдерів у світі зросла на 204, досягнувши 2769 людей. Їхні статки торік загалом зросли на $2 трлн.

Про це йдеться у щорічній доповіді обʼєднання благодійних організацій Oxfam, передає Forbes.

Минулого року у середньому що два тижні у світі зʼявлялося чотири нових мільярдери, а загальний капітал усіх мільярдерів збільшувався на $5,7 млрд щодня. Аналітики порахували, що при збереженні цих темпів протягом наступних десяти років у світі зʼявиться пʼять осіб, чий капітал перевищить $1 трлн.

Водночас автори доповіді наголошують, що 60% статків мільярдерів не є результатом їхньої реальної праці. Ці багатства здебільшого є наслідком спадщини або здобуті завдяки звʼязкам і монопольній владі.

Вперше за час проведення досліджень у списку мільярдерів більше тих, хто отримав свої статки через спадщину, ніж тих, хто їх заробив самостійно. Більше того, всі мільярдери, яким ще не виповнилося 30 років, стали мільярдерами виключно завдяки спадку.

Станом на січень 2025 року, рейтинг найбагатших людей світу очолює Ілон Маск, чиї статки перевищили $400 млрд. Наступними у рейтингу є Джефф Безос з $238,5 млрд і Ларрі Еллісон, чий капітал становить $213,7 млрд. До п’ятірки найбагатших входять також Марк Цукерберг з $202,4 млрд і Бернар Арно – $167,2 млрд.

Загалом, 500 найбагатших осіб світу в 2024 році збільшили свої статки до рекордних $10 трлн.