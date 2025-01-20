Українській IT-сфері загрожує стагнація, винятком може стати Miltech-сегмент, – прогноз

Українська IT-сфера стикається з низкою викликів, які негативно впливають на показники її діяльності. Проте винятком може стати Miltech-сегмент, у якому Україна має беззаперечне лідерство.

Такий прогноз оприлюднила засновниця компанії Winboss.ua, керівниця БФ "Мобілізація добра" Олена Єльник, передає delo.ua.

Вона зауважила, що у поточному році українські IT-компанії продовжуватимуть стикатися з дефіцитом кадрів та відкривати офіси за кордоном, щоб диверсифікувати воєнні ризики. Додатково негативний вплив на галузь чинять зміни у підходах до бронювання співробітників від мобілізації, підвищення податків та нестабільна ситуація в енергетиці.

"Усі ці фактори безпосередньо впливатимуть на пошук і залучення нових клієнтів, тоді як активні проєкти добігатимуть кінця. Вітчизняним компаніям буде дедалі складніше переконувати партнерів працювати з українськими командами", – припускає Олена Єльник.

Відтак, експорт IT-послуг з України у 2025 році продовжить поступово зменшуватися, оптимістичні прогнозні сценарії передбачають його зниження ще на 4%, зауважує експертка.

"Потрібно змиритися, що на цьому етапі з об’єктивних причин галузь не зможе стрибнути вище за свою голову, та докладати зусиль, щоб зберегти принаймні наявні показники активності. Застій за наявних умов має привабливіший вигляд, ніж подальше падіння", – каже вона.

Водночас експертка зауважила, що у найближчий перспективі аналітики прогнозують зростання попиту на ІТ-послуги, зокрема у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту, що може позитивно позначитися й на вітчизняному ринку.

"Українська ІТ-сфера зможе скористатися вікном можливостей лише в разі пропозиції унікальних рішень. У цьому плані, до речі, перспективний вигляд має саме Miltech-сегмент", – зазначила Олена Єльник.

Вона звернула увагу, що Україна на сьогодні має беззаперечне лідерство у цьому напрямку, а світ опинився на порозі військової кризи, якої не знав з 1939 року.

"Тому не виключено, що найбільшими замовниками українського IT будуть уряди тих чи інших держав. Це ж своєю чергою впливатиме на авторитет нашої індустрії, що цілком позначиться на вимірюваних показниках", – додала експертка.

Як повідомлялося, за оцінками Львівського IT-кластера, після завершення війни з України може виїхати від 19 тисяч до 75 тисяч ІТ-фахівців. Відтак, щоб пом'якшити наслідки відтоку фахівців, вже зараз потрібно готувати їм заміну.