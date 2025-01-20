В Україні з’являться безбар’єрні транспортні маршрути. Де запустять пілотний проєкт

У Києві презентували проєкт створення безбар’єрних маршрутів "Рух без барʼєрів". Упродовж року такі маршрути з’являться у 12 містах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

"У пілотних містах України разом із місцевою владою ми починаємо розбудову та впровадження безбарʼєрних маршрутів. Це визначений громадою конкретний транспортно-пішохідний шлях, який буде організовано максимально доступно для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення", – наголосив міністр Олексій Кулеба.

За його словами, на цьому маршруті максимально всі локації будуть доступними – це і перехрестя, переходи, школи, садочки, кавʼярні, громадський транспорт тощо. Будуть наявні навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей, додав урядовець.

"Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які будуть ставати безбарʼєрними в рамках проєкту. Проте важливо, щоб вони включати в себе якомога більше обʼєктів соціального значення, містили і поєднували важливі локації міського середовища. Наприклад як військовий госпіталь у Києві – ключовий обʼєкт для столиці, або, наприклад, у місті Дніпро – лікарня Мечникова", – пояснив Кулеба.

Протягом цього року безбар’єрні маршрути зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями поступово з’являться у 12 містах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та селищі Опішня.

У столиці, наприклад, такий напрямок включатиме модернізацію Центрального вокзалу із закільцьованим шляхом до (і від) Хрещатика та Головного військового клінічного госпіталю.

За планами Мінрозвитку, досвід пілотних громад буде масштабовано на інші населені пункти, які долучатимуться до проєкту. Також міністерство працює над удосконаленням будівельних норм щодо доступності та інклюзивності.

Як повідомлялося, головний залізничний вокзал у Львові стане першим повністю безбар’єрним вокзалом в Україні. Реконструкція орієнтовно займе 3-5 років і відбуватиметься в кілька черг, щоб вокзал не зупиняв роботу.