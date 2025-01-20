Наглядова рада "Агенції оборонних закупівель" рекомендувала Умєрову продовжити контракт з Безруковою

Наглядова рада держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони подала очільнику міністерства Рустему Умєрову рекомендацію продовжити дію контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на один рік.

Таке рішення наглядова рада АОЗ ухвалила, враховуючи її роботу та потребу в стабільному управлінні під час війни, повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни", – йдеться у повідомленні.

Наглядова рада також повідомила, що планує залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту держпідприємства.

"Результати та рекомендації цього аудиту стануть основою для створення центру передового досвіду з військових закупівель України, що є ще одним важливим кроком до наближення України до членства в НАТО", – зазначається у повідомленні.

Як писав Цензор.НЕТ, останнім часом роботу АОЗ різко критикувала колишня соратниця міністра оборони Рустема Умєрова по фракції "Голос", депутатка Олександра Устінова, яку називають претенденткою на посаду нової керівниці "Агенції оборонних закупівель", хоча жодного досвіду в закупівлях вона не має.