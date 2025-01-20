БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наглядова рада "Агенції оборонних закупівель" рекомендувала Умєрову продовжити контракт з Безруковою

Марина Безрукова про досягнення Агенції оборонних закупівель у 2024 році

Наглядова рада держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони подала очільнику міністерства Рустему Умєрову рекомендацію продовжити дію контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на один рік.

Таке рішення наглядова рада АОЗ ухвалила, враховуючи її роботу та потребу в стабільному управлінні під час війни, повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни", – йдеться у повідомленні.

Наглядова рада також повідомила, що планує залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту держпідприємства.

"Результати та рекомендації цього аудиту стануть основою для створення центру передового досвіду з військових закупівель України, що є ще одним важливим кроком до наближення України до членства в НАТО", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Після створення АОЗ Міноборони почало витрачати десятки мільярдів на закупівлю зброї через ДПСУ

Як писав Цензор.НЕТ, останнім часом роботу АОЗ різко критикувала колишня соратниця міністра оборони Рустема Умєрова по фракції "Голос", депутатка Олександра Устінова, яку називають претенденткою на посаду нової керівниці "Агенції оборонних закупівель", хоча жодного досвіду в закупівлях вона не має.

Міноборони (1013) наглядова рада (569) закупівлі (2722) Умєров Рустем (44) Безрукова Марина (4) Агенція оборонних закупівель (39)
Топ коментарі
+7
Одни Наглядови рады.... А дела с коррупцией, откатами, взятками , инвалидными судьями и прокурорами ,постоянные скандалы с бракованными минами ..... В общим крайних не найдёшь... Затэ в нас е Наглядови рады и будэ нам щастя
показати весь коментар
20.01.2025 15:54 Відповісти
+4
я вважаю треба запроваджувати наглядову раду за наглядовою радою
показати весь коментар
20.01.2025 16:21 Відповісти
+2
Головне устіновій не втрачати надії. Ідіотів та ідіотинь без жодного досвіду рідна партія не залишить без роботи! Зеленим шкідники потрібні скрізь!
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
А як же ж Устінова - вона ж теж хотіла на закупівлю
показати весь коментар
20.01.2025 15:50 Відповісти
Вона рекомендує. За маленький но приємний відсоток.
показати весь коментар
20.01.2025 16:00 Відповісти
Одни Наглядови рады.... А дела с коррупцией, откатами, взятками , инвалидными судьями и прокурорами ,постоянные скандалы с бракованными минами ..... В общим крайних не найдёшь... Затэ в нас е Наглядови рады и будэ нам щастя
показати весь коментар
20.01.2025 15:54 Відповісти
я вважаю треба запроваджувати наглядову раду за наглядовою радою
показати весь коментар
20.01.2025 16:21 Відповісти
Та якщо що, то судити їх у суді, за яким буде спостерігати наглядовий суд та наглядово пальчиком "ну-ну-ну" робити. Ось тоді і здобудемо перемогу у війні.
показати весь коментар
20.01.2025 16:28 Відповісти
От вони і наглядають за тим що скільки і кому. Одне лякає, то безмозглая, то безрука, а щось ціле є
показати весь коментар
20.01.2025 16:26 Відповісти
Маржа повинна залишатись в одних кишенях. Чужі там не ходять і обратной дорогі нєт. Буде Устінова. Лієва ж не посталять. Бо мавр сдєлал свойо дєло і мавр должен уйті.
показати весь коментар
20.01.2025 16:29 Відповісти
Головне устіновій не втрачати надії. Ідіотів та ідіотинь без жодного досвіду рідна партія не залишить без роботи! Зеленим шкідники потрібні скрізь!
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
Ой, дуже сумніваюсь що Умеров переназначить Безрукову на новий термін. Він отримав з ОПи наказ ФАС і все зробить як йому наказано бо там такі гроші на кону, що йому з усією ОПою до кінця життя вистачить. А на наглядову раду, як і на всіх українців йому насрати з найвищої дзвіниці.....чи з мінарета.
показати весь коментар
20.01.2025 19:25 Відповісти
Алло ! Шо там по інвалідам прокурорам та митникам ,хворіють хлопці .АЛЕ є ЧУДОВІ ЛІКИ ШИТТЯ РУКАВИЧОК АБО СКЛАДАННЯ ЯЩИКІВ ТА бЕЗКОШТОВНЕ ДЕРЖАВНЕ ХАРЧУВАННЯ .ДАЖЕ НА ПРОГУЛКУ ВИВОДЯТЬ.
показати весь коментар
21.01.2025 09:16 Відповісти

