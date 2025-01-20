АМКУ перевірить придбання екснардепом Єфімовим вугільної шахти в окупованому Селидовому

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про можливі порушення під час придбання колишнім нардепом Максимом Єфімовим понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська".

АМКУ вказує, що угоду завершили без дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином, Комітет вбачає у діях Єфімова порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Строк розгляду цієї справи – протягом трьох років, додали в АМКУ.

Як повідомлялося, приватна "Шахта 1-3 "Новогродівська" ще у 2012 році отримала в користування вугільні пласти однойменної державної шахти, розташованої у місті Селидове Донецької області. Тоді фірма контролювалася оточенням старшого сина президента Віктора Януковича – Олександра.

Після зміни влади фірма декілька разів змінювала власників. За даними у системі YouControl, нині вона належить Максиму Єфімову (50%), ТОВ "Максіма бізнес нетворк" та ТОВ "БК Проектбуд" (по 24,9%), а також ТОВ "Юридична компанія "Декстер" (1%).

Максим Єфімов – колишній народний депутат, підприємець, власник "Старокраматорського машинобудівного заводу" та низки інших підприємств. У грудні 2024 року Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень Єфімова (група "Відновлення") у зв'язку із поданою ним заявою.

Після Революції гідності він придбав низку активів, які належали оточенню президента-втікача Віктора Януковича, серед них – ПАТ "Донбасенерго" і Конгресово-виставковий центр (КВЦ) "Парковий" Києві, де свої заходи традиційно проводить правляча партія "Слуга народу".