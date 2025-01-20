БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Вилучили 200 тисяч пляшок горілки: БЕБ знайшло склад алкоголю з підробними акцизними марками

БЕБ знайшло склад алкоголю з підробними акцизними марками

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області виявили викрило склад з контрафактним алкоголем.

За даними слідства, зловмисники організували нелегальну оптову та роздрібну торгівлю горілчаними виробами, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах, повідомляє пресслужба БЕБ.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки в одному зі складських приміщень міста Львова, що належить власнику заводу з виробництва алкогольних напоїв.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 200 тис. пляшок горілки різних найменувань та об’ємів обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 23 млн грн.

"Наразі правоохоронці перевіряють причетність службових осіб та власників одного із ліцензованих виробників алкогольних напоїв, а також власників торгових марок до незаконного виготовлення нелегальної продукції", – зазначається у повідомленні.

Кримінальне провадження у справі розпочалиі за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, водночас у Одеській области детективи БЕБ викрили незаконний канал постачання підроблених марок акцизного податку з Туреччини.

акциз (293) алкоголь (413) горілка (97) тіньова економіка (97) Бюро економічної безпеки (488)
