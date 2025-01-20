"Укрзалізниця" замовила у державної "Укрнафти" дизпалива на 1 мільярд

"Укрзалізниця" уклала угоду з державною "Укрнафтою" про постачання дизпалива на 1,05 мільярда гривень (з ПДВ).

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно із контрактом, "Укрнафта" постачатиме дизельне пальне по 52 387 грн за тонну. Це дорожче, ніж ціна, за якою "Укрзалізниця" раніше купували дизель у компанії "Укрпалетсистем" (UPG): у грудні минулого року вона становила 50 526 грн за тонну, а у листопаді – 51 080 грн за тонну.

Цього разу дешевші на 1-4% пропозиції на тендер "Укрзалізниці" подавали ТОВ "Торговий Дім Сокар Україна" та ТОВ "АТ енерго трейд" Романа Адамова ("Альянс"). Однак залізничники повідомили, що ці компанії відмовились від укладання угод, тож і уклали угоду на закупівлю дещо дорожчого дизпалива в "Укрнафти".

Підйом ціни на дизель "Укрзалізниці" відбувся на фоні світового тренду на подорожчання нафти та підвищенням акцизів.

Як повідомлялося, ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС від початку січня зросли приблизно на 2 гривні за літр. На це вплинули підвищення світових цін на нафту, девальвація гривні та суттєве підвищення акцизів з 1 січня.