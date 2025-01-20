Влада Придністров’я погодилась отримувати газ через Молдову

Керівник невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський закликав президентку Молдови Маю Санду посприяти у відновленні постачання газу до цього регіону.

Про це Красносельський написав у соцмережах, пише молдовське видання NewsMaker.

За його словами, підконтрольне владі невизнаного Придністров’я підприємство "Тираспольтрансгаз" 18 січня надіслало листа молдовській компанії Moldovagaz, у якому попросило надати умови закупівлі та постачання газу до Придністров'я.

"Придністров'я готове до закупівлі природного газу через Moldovagaz, про що молдавському постачальнику було повідомлено 18 січня поточного року. "Тираспольтрансгаз" направив на адресу Moldovagaz офіційного листа, в якому просить у найкоротші терміни позначити механізм укладання угоди, порядок дій, учасників процесу", – написав Красносельський.

Водночас він заявив, що відповіді придністровська компанія досі не отримала і закликав Маю Санду сприяти відновленню постачання газу до Придністров'я.

Як повідомлялося, після поїздки до Москви у січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Президентка Молдови Майя Санду раніше заявляла, що Кишинів не перешкоджатиме діям адміністрації невизнаної республіки, спрямованим на пошук рішень щодо виходу з енергетичної кризи.

Як живе Придністров'я без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах.

З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.