Луцький університет замовив ремонт приміщення для "Музею науки" на 130 мільйонів за завищеними цінами

Луцький національний технічний університет 3 січня за результатами тендеру замовив ТОВ "Вельт Капітал" реставрацію Будинку офіцерів за 127,87 млн грн.

За умовами угоди, до кінця 2027 року потрібно провести реставрацію Будинку офіцерів із пристосуванням його під інтерактивний простір освіти й науки "Музей науки", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівлю фінансуватимуть за кошти державного бюджету. На цей рік заплановано витратити 10 млн грн. На кожен наступний рік – по 59 млн грн.

Планується, що загалом комплекс складатиметься з чотирьох будівель.

У корпусі №1 в цокольному поверсі будуть чотири лабораторії природничих дисциплін, універсальна кабіна для маломобільних груп населення, санвузли, щитова, приміщення ІТП, підсобні приміщення. На першому поверсі розташують гардероб, буфет, рецепцію, STEM-центри, зони відпочинку, санвузли, господарські приміщення. На другому поверсі будуть лабораторії нанотехнологій, виставкові зали та зона відпочинку.

У корпусі №2 в цокольному поверсі розмістять буфет, доготовочну і санвузол. На першому поверсі будуть лабораторія програмування, дві лабораторії мехатроніки й робототехніки, санвузли. Другий поверх включатиме два санвузли та чотири адміністративні приміщення.

У корпусі №3 в цокольному поверсі передбачено конференц-зал, на першому поверсі – два конференц-зали, а на другому поверсі – два санвузли та дві лабораторії "ART Lab".

У корпусі №4 буде актовий (виставковий) зал і санвузли.

Сучасний корпус Луцького національного технічного університету збудований у 1930 році за проєктом архітектора Мар’яна Лялевича як Земельний банк тогочасної польської влади Другої Речі Посполитої та має статус пам’ятки місцевого значення.

При цьому ціни на деякі будматеріали та обладнання у відомості матеріальних ресурсів значно завищені, вказує видання.

Так, шпаклівку Capalith Fassaden-Feinspachtel P у кошторисі врахували по 62 грн/кг (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Магазин "ColorMaster" продає її по 26 грн/кг, а ТОВ "Альпітек" – по 38 грн/кг.

Припливну установку "Вентс ПА 03 Е" замовили по 302 400 грн за штуку, хоча офіційний представник виробника компанія "Вентс" пропонує її по 141 674 грн – більше ніж удвічі дешевше.

Припливно-витяжні установки ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла замовили по 216 512 грн/шт. Компанія "Вентс" продає їх по 133 843 грн, а інтернет магазин "ОВК Комплект" – по 137 899 грн/шт. Це на 36-38% дешевше.

Круглі лісоматеріали хвойних порід довжиною 3-6,5 м діаметром 14-24 см врахували по 9 480 грн за кубометр. Середньозважена ціна на круглі лісоматеріали з сосни, яку вільно реалізовують державні лісгоспи на "Українській універсальній біржі" зараз становить близько 3 700 грн/куб. м, що в 2,5 раза дешевше.

Невідомі гіпсокартонні вогнестійкі листи товщиною 12 мм врахували по 269 грн за квадратний метр. Магазини "Епіцентр" та "Нова лінія" у Луцьку продають вогнетривкий гіпсокартон Knauf і Rigips PRO товщиною 12,5 мм по однаковій ціні – 178 грн за кв. м, що на 34% дешевше.

Інформація про ціни містить також позиції, які неможливо точно ідентифікувати. Наприклад, дерев’яні вікна з подвійним склопакетом, кам’яні підвіконня, дизайнерські люстри, декоративні ліпні деталі, акустичну систему, аналізатор текстури, атомно-силовий мікроскоп суміщений з скануючим тунельним мікроскопом тощо.

Фірма "Вельт Капітал" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Ректором Луцького національного технічного університету з 2020 року є Ірина Вахович, ексголова Волинської обласної ради, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Тетяна Сібільова.

ТОВ "Вельт Капітал" належить львів’янці Тетяні Павленко, а раніше засновницею компанії була Ярина Газда з Городка.

Загалом із 2016 року "Вельт Капітал" отримала підрядів переважно на Львівщині на 5,02 млрд грн, найбільше – у Служби автомобільних доріг Волинської області.