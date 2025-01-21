Угорщина не блокуватиме продовження санкцій ЄС проти Росії, – ЗМІ
Посли Європейського Союзу зможуть без перепонів продовжити економічні санкції проти Росії на ще шість місяців, Угорщина не блокуватиме це рішення.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
Євросоюз має встигнути продовжити дію економічних обмежень до 31 січня, щоб вони залишались чинними.
"Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. Угорщина досі вагалася, але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися", – повідомив журналіст.
ЄС поновлює існуючі санкції що пів року, і для цього необіхдна одностайність 27 країн-членів.
Як повідмлялося, у грудні Євросоюз схвалив вже 15-й пакет санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.
Ще у листопаді Орбан заявляв, що Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, оскільки вони обумовлюють високі ціни на енергоносії, що перешкоджає економічній конкурентоспроможності блоку.
