Кабмін спростив введення в експлуатацію об’єктів розподіленої генерації електроенергії

Кабінет Міністрів спростив процедури будівництва та введення в експлуатацію об'єктів розподіленої генерації, зокрема, газопоршневих та газотурбінних установок.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 21 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, внесені зміни до постанови №1320 від 7 грудня 2023 року "Деякі питання будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, на період воєнного стану", які мають забезпечити прискорене будівництво та введення в експлуатацію об'єктів розподіленої генерації, зокрема, газопоршневих та газотурбінних установок, що сприятиме розв'язанню проблеми недостатності генеруючих потужностей та забезпеченню енергонезалежності регіонів.

"Виключено обмеження у застосуванні умов, визначених пунктом 1 Постанови, для операторів мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, що здійснюють будівництво/реконструкцію таких мереж задля створення можливості підключення іншими субʼєктами господарювання газопоршневих та/або газотурбінних установок", – додав Мельничук.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши жодних інших подробиць.

Водночас до енергосистеми України підключені установки розподіленої газової генерації потужністю лише 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю 32,8 МВт, уточнювали в "Укренерго".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні влітку 2024 року заявив про наявність "чіткого плану", як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже до кінця року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінювали будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

Експерти оцінюють потужність встановленої розподіленої генерації у рази нижче

На початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що в Україні вже встановлено сотні мегават потужностей з анонсованого президентом 1 ГВт генерації.

Тоді ж ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заперечував, що із анонсованого президентом Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей газової маневрової генерації до кінця року в Україні побудують лише близько 60 МВт.

За оцінками опитаних українською редакцією Forbes експертів, станом на кінець грудня з анонсованих президентом 1 ГВт потужності нових маневрових електростанцій підключено від 0,1 до 0,3 ГВт маневрової газової генерації, за різними оцінками профільних депутатів, аналітиків та співрозмовників в "Укренерго". Газову генерацію електроенергії встановлювали теплокомуненерго, державні компанії та приватний ⁠⁠бізнес.