Українці стали частіше повідомляти про корупцію та заявляють про її суттєве зростання, – НАЗК

Українці стали частіше повідомляти про корупцію компетентним органам – і найкорумпованішими сферами вважаються судова система та митниця.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корпції Віктор Павлущик під час презентації дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", передає Укрінформ.

За словами Павлущика, після початку повномасштабної війни громадяни України стали менш толерантними до корупції на практиці. Так, наразі спостерігається найгірше в історії ставлення громадян до проявів корупції.

"Рекордною зараз є і частка тих, хто повідомив про корупцію компетентним органам: 17,2% представників бізнесу та 9,7% населення. Це вкрай важливі зрушення, адже у 2020 році частка тих, хто повідомляв про корупцію серед населення, була на рівні лише 3,3%", – розповів Павлущик.

Окрім того, він зазначив, що на ставлення суспільства до корупції впливає низка факторів, серед яких головними є виснаженість українців війною, традиційно високий рівень недовіри до держави та постійне висвітлення корупції в інформаційному просторі.

Павлущик додав, що опитані українці зазначають суттєве зростання рівня корупції в 2024 році.

"Нині маємо найбільший в історії відсоток українців – 58% на противагу 43% у 2017 році, які негативно ставляться до корупційних проявів та обирають викривальну модель поведінки", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки. Зокрема, неї передбачено системні зміни у ключових сферах діяльності відомства, що ґрунтуються на культурі доброчесності та відповідальності серед військових посадовців і держслужбовців.

Перед тим стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції за грудень 2024 року завершило 71 повну перевірку декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. У 34 із них виявили недостовірні відомості на 438,5 млн грн.