Держдеп США зупинив фінансування допомоги іншим країнам, крім Єгипту та Ізраїлю, – ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо розпорядився зупинити виконання грантів із закордонної допомоги.

Про це повідомили американські ЗМІ, зокрема Politico та агентство Reuters, передає Радіо Свобода.

Журналісти посилаються на вказівки Рубіо для всіх дипломатичних і консульських установ, які містять вимогу зупинити роботу з виконання майже всіх "чинних грантів щодо іноземної допомоги". Розпорядження набуло чинності негайно. Politico зазначає, що розпорядження залишає простір для трактувань.

Водночас журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш повідомив у соцмережі X із посиланням на свої джерела в Пентагоні, що останній указ не стосується військової підтримки.

"Підозрюю, може йтись про програму FMF (Foreign Military Financing, "Закордонне військове фінансування" – ред.), але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – зазначив він.

За даними Reuters, відділ зовнішньої допомоги Держдепартаменту США за схвалення Рубіо повідомив про винятки для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. Інші країни не згадуються.

Представник USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), який побажав залишитися анонімним, сказав агентству, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказано зупинити роботу. Серед проєктів, які були заморожені – підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, сказав чиновник.

Рішення щодо продовження, зміни чи припинення програм "будуть ухвалені" Рубіо після перегляду протягом наступних 85 днів. До того часу держсекретар може схвалити винятки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.