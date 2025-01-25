"Приватбанк" попередив про зупинку платежів у ніч на неділю

У ніч проти 26 січня державний "Приватбанк" проведе планові регламентні роботи систем та сервісів. Тож, платежі будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відповідні роботи мають забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій в цифровому банку.

"У період проведення робіт 26 січня з 00:00 і до 05:00 години ранку, банк тимчасово призупинить платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб", – йдеться у повідомленні.

У банку додали, що зазвичай проводять регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Тож, у разі необхідності "Приватбанк" закликає клієнтів здійснити платежі заздалегідь або вже після завершення робіт.

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" 16 січня уклав договір із ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." про закупівлю ресайклінгових банкоматів на понад 838 млн грн. Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.

Нещодавно "Приватбанк" повідомив про нововведення: у спеціальних банкоматах можна буде обмінювати іноземну валюту в обсязі до $1 000 або до 1 000 євро на гривню.