Столичних пасажирських перевізників за чотири дні оштрафували на 1,6 мільйона

У Києві цього тижня проводилися посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. За чотири дні вони отримали понад 1,6 млн грн штрафів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У координації з Укртрансбезпекою з понеділка в Києві проводяться посилені перевірки пасажирських перевізників. Інспектори працюють у місцях найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. За чотири дні перевірили 430 перевізників і склали 95 актів на понад 1,6 млн грн", – зазначив він.

Серед порушень:

відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки.

недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров’я всіх учасників руху.

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До того ж, за словами Ткаченка, траплялися випадки, коли військовим відмовляли у безоплатному проїзді.

"Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно. Соціальний захист наших захисників – це основа, яку ми зобов’язані гарантувати", – наголосив він.

Раніше стало відомо, що з понеділка, 20 січня, в Києві спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.