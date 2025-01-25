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Новини
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Столичних пасажирських перевізників за чотири дні оштрафували на 1,6 мільйона

маршрутка

У Києві цього тижня проводилися посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. За чотири дні вони отримали понад 1,6 млн грн штрафів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У координації з Укртрансбезпекою з понеділка в Києві проводяться посилені перевірки пасажирських перевізників. Інспектори працюють у місцях найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. За чотири дні перевірили 430 перевізників і склали 95 актів на понад 1,6 млн грн", – зазначив він.

Серед порушень:

  • відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки.
  • недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров’я всіх учасників руху.

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До того ж, за словами Ткаченка, траплялися випадки, коли військовим відмовляли у безоплатному проїзді.

"Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно. Соціальний захист наших захисників – це основа, яку ми зобов’язані гарантувати", – наголосив він.

Раніше стало відомо, що з понеділка, 20 січня, в Києві спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.

Автор: 

Київ (4707) перевезення (651) штраф (1119) Укртрансбезпека (102)


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Пасажири багаті, все одно перевізник закладе сплачені штрафи у тариф. Так що сплатять пасажири, зокрема ті, що за блазня голосували
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26.01.2025 11:29 Відповісти
тут два варианты. Или совсем беда с бюджетом и ищут дополнительные источники. Или ментам не занесли, вот они и стрегут
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26.01.2025 11:49 Відповісти
В Хмельницькому в жодній маршрутці що належить приватникам не видають квитків. Щотижня водій має сплатити підприємцеві визначену мзду а решту собі в кишеню. Силовики про цю систему знають як і місцева влада. Окрім того перевізники постійно скиглять про збитковість та вимагають підвищення цін за проїзд. Сейв ФОП....
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26.01.2025 12:42 Відповісти
ПО 3700 !?)
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27.01.2025 05:35 Відповісти

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