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Новини
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Зеленський запропонував Молдові вугілля та енергетиків для Придністров’я в обмін на електроенергію

Зеленський та Санду у Києві

Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї, щоб збільшити виробництво електроенергії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу у Києві, передає liga.net.

"Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня. Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії", – наголосив український президент.

Водночас Зеленський попередив, що ситуація може ускладнитися через можливе втручання Росії. Він припустив, що Кремль може використати газ як важіль впливу на ситуацію в регіоні.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров’ї складна – багато людей залишилися без опалення та електрики.

"Україна готова допомогти, і ми дуже вдячні за цей жест. Але зараз усе залежить від режиму Тирасполя. Важливо, щоб запропонована допомога дійшла до людей якомога швидше", – зазначила Санду.

Як живе Придністров'я без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах.

З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Автор: 

Зеленський Володимир (2521) Молдова (585) вугілля (1897)


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Топ коментарі
+16
" ... Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно ...".

ЩО ВОНО несе ? А де ти , НЕАДЕКВАТ, візмеш вугілля? З шахти під Покровськом чи під Торецьком?

Слухаю ЦЬОГО вже шостий рік і не перестаю дивуватися - це ж якими невиліковними ІДІОТАМИ треба бути , щоб ОЦЕ НЕПОРОЗУМІННЯ посадити в Президентське крісло ?!
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26.01.2025 08:19
+13
Клован остаточно й.о.б.н.у.в.с.я.
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26.01.2025 06:10
+5
Як це оманським зрадник не підтримає прорашистських бандюків у Придністров'ї
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26.01.2025 11:25
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Клован остаточно й.о.б.н.у.в.с.я.
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26.01.2025 06:10 Відповісти
иты)
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26.01.2025 13:22 Відповісти
" ... Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно ...".

ЩО ВОНО несе ? А де ти , НЕАДЕКВАТ, візмеш вугілля? З шахти під Покровськом чи під Торецьком?

Слухаю ЦЬОГО вже шостий рік і не перестаю дивуватися - це ж якими невиліковними ІДІОТАМИ треба бути , щоб ОЦЕ НЕПОРОЗУМІННЯ посадити в Президентське крісло ?!
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26.01.2025 08:19 Відповісти
Це було б непогано і правильно при наявності вугілля!
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26.01.2025 09:17 Відповісти
Остапа несло... (с)
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26.01.2025 09:18 Відповісти
В такой ситуации, как предлагает Янелох, параша ударит ракетами по Молдавской ГРЭС. Сейчас там едва работает 1 угольный блок, 2-й в резерве, 3-й частично разукомплектован. Из 3-х труб еле дымит 1. Но в случае запуска ГРЭС хотя бы на 50% проектной мощности параша это так не оставит.
Скажут- били по "нацикам", но Украинское ПВО сбило спецом так, чтобы упало на ГРЭС.
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26.01.2025 10:29 Відповісти
Так а Вам шо? То й нехай! Може, розширення війни за межи України - змусить когось в Європі нарешті зібратися докупи, збільшити військову допомогу нам, тощо.
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27.01.2025 07:38 Відповісти
От Молдавской ГРЭС была запитана и часть Одесской области. Так что мне не "ШО".
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27.01.2025 09:18 Відповісти
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26.01.2025 11:14 Відповісти
Як це оманським зрадник не підтримає прорашистських бандюків у Придністров'ї
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26.01.2025 11:25 Відповісти
намек?)
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26.01.2025 13:26 Відповісти
Придністрянщина це не Молдавія і ніколи нею не була. Ні історично, ні територіально, ні економічно, ні етнічно, ні лінгвістично, ні ментально ... ніяк. Це споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Єдиний шлях вирішення цього питання - повернення Лівобережжя до складу України, як це було раніше. Усе решту - то "мишина возня" і нескінченні проблеми для Молдавії. А, якщо Румунія втрутиться, то і для Румунії. Пройшло уже предостатньо часу щоб того дотяпати і молдаванам і на Банковій...
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26.01.2025 14:51 Відповісти
Тобто, я правильно зрозумів, типу вєрховний пропонує забезпечувати окуповані території іншої країни, з якої планувалось вторгнення і яка досі несе загрозу. Не пропонує, а давайте ми разом цей гнійник ліквідуємо, а хоче торгуватися? Зеленим під...рам не має рівних у п...дарстві.
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26.01.2025 20:03 Відповісти
У віслюка рак мозку!!!!
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26.01.2025 21:49 Відповісти
Це абсолютно неможливо...
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27.01.2025 09:40 Відповісти
Чудовий хід. На жаль Санду знову злякається. Де енергетики там і охорона, транспортні коридори, безпека, тощо.
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27.01.2025 05:16 Відповісти
А ГДЕ ОН УГЛЯ НАКОПАЛ !?)
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27.01.2025 05:33 Відповісти
Павлоград та Західна Україна.
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27.01.2025 07:39 Відповісти
прикольний у нас лідер. та й Санду йому під стать. Можна було б зайти в село Колбасна? Ні, сциться Санду.
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27.01.2025 16:47 Відповісти

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