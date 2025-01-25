Зеленський запропонував Молдові вугілля та енергетиків для Придністров’я в обмін на електроенергію

Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї, щоб збільшити виробництво електроенергії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу у Києві, передає liga.net.

"Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня. Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії", – наголосив український президент.

Водночас Зеленський попередив, що ситуація може ускладнитися через можливе втручання Росії. Він припустив, що Кремль може використати газ як важіль впливу на ситуацію в регіоні.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров’ї складна – багато людей залишилися без опалення та електрики.

"Україна готова допомогти, і ми дуже вдячні за цей жест. Але зараз усе залежить від режиму Тирасполя. Важливо, щоб запропонована допомога дійшла до людей якомога швидше", – зазначила Санду.

Як живе Придністров'я без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах.

З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.