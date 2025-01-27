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Майже 100 українських компаній фіктивно позбулися російських власників за пів року

рф,росія,обмеження,санкції

За останні шість місяців 93 українські компанії попри законодавчу заборону позбулися "російського сліду" та продовжують вести бізнес в Україні. Деякі з них навіть виграють державні тендери.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом на початок повномасштабного вторгнення РФ в понад 18 тис. компаній в Україні мали російського власника. До травня 2024 року 621 такий бізнес позбувся російських власників. У другій половині минулого року – ще 93.

Найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві – 47 або 50,5%. Наслідує Одещина – 8 (8,6%), а замикає Полтавщина –5 (5,4%).

Зазначається, що 19,4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12,9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9,7% на будівництві.

Бізнеси, які фіктивно позбулися російського сліду серед власників за останні пів року

Майже у половини компаній з російським слідом дохід становить до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12,9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії.

Від початку повномасштабної ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідерами за держзакупівлями є ТОВ "Текстер ЛТД" – сім тендерів на суму 19,6 млн грн та ТОВ "Велесгард" – один тендер на 19,3 млн грн.

Торік Опендатабот уже звертався до Мін’юсту із інформацією про подібні бізнеси з проханням перевірити законність таких перереєстрацій. Було проведено лише 10 перевірок, у 8 з яких реєстраційні дії визнали незаконними. Утім, зміни не були скасовані через пропущений термін.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії – окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

Автор: 

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Так тільки вони і вихгрують тендери.
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27.01.2025 10:49 Відповісти
Хіба важко зрозуміти , шоб втриматися в Україні та продовжувати грабувати та , спонсірувати війну проти України ,треба дозвіл на це від ОПи , і відкатати для 🤡 чималенькі гроши ...
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27.01.2025 10:52 Відповісти
То чого не припинить діяльність загнали бульдозера і питання закрите чи випадково газ спалахнув булоб бажання робиться все на раз
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27.01.2025 10:53 Відповісти
В такі компанії мають заходити ветерани, потрошити їх досуха, перереєстровувати на справжніх українців і розстрілювати керівний персонал на місці.
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27.01.2025 13:12 Відповісти
ВОТ ТАМ И СЕПАРАТИСТОВ НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ !)
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27.01.2025 15:37 Відповісти

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