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Новини
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"Потрібен антрацит": Проросійська влада Придністров’я вдруге відмовилась від вугілля з України

красносельский,пмо

Пропозиція президента України Володимира Зеленського розпочати постачання українського вугілля для виробництва електроенергії у Придністров’ї нереалістична і має "спекулятивний" характер.

Про це заявив проросійський лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський, передає молдовське видання NewsMaker.

За його словами, запропоноване Україною вугілля не підходить для Молдавської ДРЕС, бо вона працює на антрациті, а модернізація обладнання для спалювання іншого вугілля займе більше року.

"Це спекулятивні варіанти про те, що ми дамо вугілля і таке інше. Ще раз пояснюю, що наша станція технологічно працює на антрациті. Україна ж пропонує вугілля, яке не підходить для нашої станції. У нас два вугільні генератори, два вугільні блоки. Вони працюють на антрациті. При цьому можливе технічне перероблення одного з блоків. За нормальних умов, яких ми не маємо, це займе понад рік і коштує понад 50 млн євро", – заявив Красносельський.

Як повідомлялося, під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу минулої суботи президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї, щоб збільшити виробництво електроенергії.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров’ї складна – багато людей залишилися без опалення та електрики. Водночас вона зауважила, що реалізація пропозиції Зеленського залежить від позиції влади Придністров’я.

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Україна готова постачати вугілля для Молдови, щоб допомогти невизнаному Придністров’ю. Втім, тоді лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський у відповідь вже казав, що запропонована марка українського вугілля не підходить для Молдовської ДРЕС.

Як живе Придністров'я без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Автор: 

Зеленський Володимир (2522) Молдова (585) Придністров’я (58) вугілля (1897)


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Топ коментарі
+30
Ще три роки тому потрібно було закрити цей проект "Придністров'я".
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27.01.2025 13:52
+24
А коксу ім не потрібно?
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27.01.2025 13:48
+24
Ну що ж-,можем вам тоді запропонувати глибоке занепокоєння і смуток
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27.01.2025 13:51
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А коксу ім не потрібно?
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27.01.2025 13:48 Відповісти
Можем дусту на йух насипать ...
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27.01.2025 13:54 Відповісти
Хіба що білого...
"Завела котёнка... Назвала Коксом"... Соседи удивляются: "Почему "Кокс"? ... Он же чёрненький!..."
Наркоманы хреновы..."
Така команда від Кремля надійшла... Бо це ж "измена"! Придністровці можуть подумать, що "старший брат" - не всесильний... І вирішать повернутьться назад, у Молдову...
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27.01.2025 14:15 Відповісти
Шо не так? З втратою дамбаса вУкраїні переводилм тес з антрациту на буре вугілля, або з помпою закупали антрацит Африці .
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27.01.2025 18:32 Відповісти
Ну - це ж "чувирло" сказало, що переобладнання їх ТЕС на буре вугілля - це 50 млн і рік роботи. А вони вже давно звикли жить "на халяву"... Їм же газ, до цього, ішов БЕЗПЛАТНИЙ...
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27.01.2025 18:59 Відповісти
Спать не могу !
Всьо думаю:
"Как там приднестровские сепары ?
Замерзают, наверное бедненькие ?"

.
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27.01.2025 14:27 Відповісти
посщастило їм з цьогорічною зимою, в січні темпертури від -2 до 15 С, а не мінус 5-25С
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27.01.2025 16:39 Відповісти
ДАЙТЕ ИМ ЛОМ !)
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27.01.2025 13:50 Відповісти
"лапату і пускай кацапают ... " - казав колись кіля азіров ...
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27.01.2025 13:52 Відповісти
Ну що ж-,можем вам тоді запропонувати глибоке занепокоєння і смуток
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27.01.2025 13:51 Відповісти
а навіщо їм взагалі щось пропонувати?
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27.01.2025 13:57 Відповісти
Пану красносєльскому та його прокацапській владі я б запропонував міцну мотузку та мило.
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27.01.2025 14:21 Відповісти
Застенок СБУ...

Або Сігураци...

на вибір

.
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27.01.2025 14:29 Відповісти
Ще три роки тому потрібно було закрити цей проект "Придністров'я".
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27.01.2025 13:52 Відповісти
Галя балувана ....
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27.01.2025 13:53 Відповісти
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27.01.2025 13:53 Відповісти
В перший тиждень повномасштабної агрессії з территорії ПМР по нашим ійськовим позиціям в Одеській обл. Було декілька пусків іскандерів. Було багато загиблих. Як це можно забути?
Смоли їм горячої а не антрацита. Нацистські россійські мразі повинні страждати.
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27.01.2025 13:55 Відповісти
Посилання можете надати? Шось такого не пам*ятаю.
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27.01.2025 14:16 Відповісти
Ви такі посилання зберігаєте ? Про це писав ЦН, Укрнет і ще деякі наші сайти.
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27.01.2025 14:18 Відповісти
Не потрібно байок розказувати , те що ракети залітали з того напрямку не означає що звідти був пуск .
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27.01.2025 14:28 Відповісти
Пуск був з ПМР, це за даними інструментального контролю.
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27.01.2025 15:24 Відповісти
Навмисне ввімкнув пошук - нічого окрім того що у пмр долетіли уламки с-300 (( Питання - а звідки у "калбасній " взагалі міг з'явитися калібр ? Чи не зрідні це "распятому мальчіку " ? (( На початку 2022 кацапи по всьому Чорному морю гасали і цілком можливо що ракети летіли через територію Молдови , але якби пуск відбувся з тієї недореспубліки , то ЗСУ від неї не залишили б живого місця ((
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27.01.2025 15:35 Відповісти
Жодних пусків "Іскандерів" звідти не було і бути не могло. Це просто ляпнути, щоб ляпнути.
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Навіть на цьому сайті про це писали. Іскандери туди завезли при януковичи. Також туди завезли РЛС Підльот, яку "добрі люди" підірвали в минулому році.
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27.01.2025 16:29 Відповісти
Отут пишуть наступне: https://www.volynnews.com/news/all/rakety-iaki-zruynuvaly-aerodrom-u-vinnytsi-vypustyly-z-prydnistrovia-rechnyk-povitrianykh-syl-zsu/
Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров'ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.
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27.01.2025 17:04 Відповісти
іскандери з пмр ? закусувати потрібно, або заливати подібну дичину на форумах для зебілів.
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27.01.2025 16:26 Відповісти
Перший постріл був по розрахунку ППО 24.02.2022. Там приблизно 27 чоловік загинуло.
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27.01.2025 16:33 Відповісти
ну так кинь посилання на всій бред який напевно з тг помийок взяв.
невже так важко нагуглити ? чи пмрці всі згадки про ту подію з мережі видалили ?
п.с. іскандер міг спокійно прилетіти з криму.
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27.01.2025 16:39 Відповісти
а токої інформації не проскакувало що звідти щось пускали, з іблорусії так, а з т.з. ПМР не було інформації, було, що пускали крилаті ракети, що вони облітали і заходили на Україну з їх сторони, то пам'ятаю, а про балістику не чув. якщо точно було, то ПеМеРе підлягає знищенню, але не зараз.
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27.01.2025 17:00 Відповісти
Ну і пішли наюх.. Мерзніть...
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27.01.2025 13:56 Відповісти
зелене як завжди лізе без мила в сраку
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27.01.2025 13:56 Відповісти
Дружбу свою нав'язують
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27.01.2025 13:58 Відповісти
воно забуло як дрг лізли з придністров"я на початку війни , а гелікоптери як залітали з туда аж до одеської траси.... -кияку в сраку їм а не вугілля !
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27.01.2025 14:12 Відповісти
Тільки зелені ******* припіздки можуть щось давати ворожому анклаву,ще і умовляють ту нечість кацапську. ******* квартальні.
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27.01.2025 14:01 Відповісти
Ага. Хто б казав. Краще вспомни як до 2019 с тим придністров'ям українська тогдішня влада в жопу лизалася. Як і вугілля і руда ешелон за ешелоном йшли через Україну в окуповане придністров'я
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27.01.2025 14:12 Відповісти
Ну, з вугіллям зрозуміло, а руда їм навіщо, я там немає ні одної домни?
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27.01.2025 14:34 Відповісти
А навіщо їм взагалі допомогати ?
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27.01.2025 14:02 Відповісти
Х*** вам в сраку потрібен а не антрацит. Хватить вже кожен день про цих придністровських покидьків писати. Забагато честі для тієї мразоти прокацапленої. Навпаки про них потрібно забути на деякий час щоб половина передохла в інформаційній тиші і вакуумі, і вони побачили що нікому не потрібні. А з вижившими ще раз попробувати вести переговори. Хоча викосити їх до ноги і легше і дешевше і надійніше чим тій пухлині щось доказувати і вмовляти
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27.01.2025 14:08 Відповісти
Ми практично втратили Донбас. Якщо трохи антрациту й залишилось, то він і тут потрібен. Чи я чогось не знаю?
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27.01.2025 14:10 Відповісти
Давити, як тарганів оцей кацапський анклав!
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27.01.2025 14:11 Відповісти
Ніт, так ніт
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27.01.2025 14:12 Відповісти
zeоманський лиже дупу ***** скрізь де тільки може ..
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27.01.2025 14:12 Відповісти
Повна ізоляція старих мудаків. Молодь вже давно звідти втекла. Хай повиздихають совкодрочери рашистські.
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27.01.2025 14:12 Відповісти
а чому ***** їх не забезпечує це ж його піздюки , нам ця ракова пухлина взагалі непотрібна , краще щоб забралися на болото а Молдова воз"єднала своі землі
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27.01.2025 14:15 Відповісти
а літаками антрацит - нє? А то можно ще на шахєди вантажить, і прямо на Тірасполь.
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27.01.2025 14:18 Відповісти
Там станція потужністю 1,5 Гвт. Україна запопонувала вугілля в обмін на електрику для себе і тамошніх пі'дорів. Їм самим потрібно максимум 0,5 - Україна отримала б лишній гігават. Це хороша угода НМД.
Але ху-йло очевидно заборонив - краще хай свої пмр- пі'дори сидітимуть без світла аби Україні було гірше...
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27.01.2025 14:19 Відповісти
Тому що це споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Це не Молдавія і ніколи такою не була: ні історично, ні територіально, ні економічно, ні етнічно, ні лінгвістично, ні ментально ... ніяк. Що би там не робили: блокували, давили, перекривали, "кокс-антрацит", "нафта-газ", блок-пости, 14 Армія, гайдуки.... - то нічого не дасть. Єдиний вихід для Лівобережжя - повернення до складу України, як то було раніше (до УРСР). Інакше - то нескінченні проблеми для Молдови, - то як пришитий свого часу п"яним хірургом (кремлем) реципієнту несумісний орган.
Потрібно не лише допомагати, причому всіма силами, з останніх сил своїм співвітчизникам і соплемінникам і готувати Лівобережжя до повернення до складу України, інтегрувати.
Але не так, як це роблять по договорняку зеленські-санду, а подати антрацит для Дубасарської електростанції, для заводів Рибниці, Бендер, Тирасполя. І так, щоб місцеві Українці це бачили і відчули! І свого часу зустріли ЗСУ з хлібом і квітами!
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27.01.2025 14:22 Відповісти
ПМР- территорія Молдови.
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27.01.2025 14:27 Відповісти
Раджу відвідати Тирасполь, Рибницю, Дубасари, Каменку, Слободзею, Григоріополь... і ляпнути щось подібне. Лише (добра порада...) не дуже голосно і поближче до якоїсь лікарні (бажано де є травматологія). І ще одне - говоріть українською. Вільно, не бійтеся. Вас зрозуміють і відповідатимуть рідною.
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27.01.2025 14:56 Відповісти
Кордони держав порушувати не можна. Пофіг кто і як там розмовляє Хто хоче приєднатися до нашої країни, той може приїхати на ПМЖ. Земля Молдови повинна залишитись землею Молдови.
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27.01.2025 15:26 Відповісти
Нет в Украине антрацита. Еще с 2014 года нет.
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27.01.2025 18:23 Відповісти
*** вам через усю морду
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27.01.2025 14:29 Відповісти
Я навіть не знаю, кому віддати перше місце в конкурсі рабів:
- північнокорейцям, котрі дохнуть в тисячах кілометрів від дому, заради дружби Кіма і путлєра?
- рабсеянам, котрі дохнуть заради того, щоб путлєр відчував себе вершителем історії.
- чи жителям ПМР, котрі сидять і замерзають заради..... а просто так. Мовчки сидять і замерзають, поки їх "влада" теж сидить і робить все, щоб ПМР замерзало.
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27.01.2025 14:38 Відповісти
Нехай сонцесяйний запропонує ПМР "********** палачкі" замість антрациту , щоб електрику виробляти, в нього це гарно виходить. Або лисого відправить на поміч.
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27.01.2025 14:43 Відповісти
+100500!!!
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27.01.2025 14:54 Відповісти
Потрібно ввести українські війська і взяти все під свій контроль щоб потім передати Молдові.Військові склади перевести в Україну провівши демілітарізацію та денацифікацію.
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27.01.2025 14:48 Відповісти
Це потрібно було зробити, ще у 22-му.
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27.01.2025 15:14 Відповісти
1922?
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28.01.2025 08:36 Відповісти
У 1922-му Придністров'я якраз було у складі України (УСРР).
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28.01.2025 08:43 Відповісти
Потрібно щоб україномовне населення ПМР і ті хто вважає себе українцем прохали "Зеля вводь війська", скільки ж можна терпіти знущання промосковського анклава.
Дві бригади ЗСУ та пару батів МВС наведуть там порядок за місяць.
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27.01.2025 17:41 Відповісти
Після подій 1992 р. була інф. що керівництво т.з. ПМР неодноразово зверталося до Банкової з пропозицією входження (повернення) ПМР до складу України. Але на БАнковій як сиділи так і сидять продажні злодюжні під.раси.
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27.01.2025 18:54 Відповісти
Не розумію: і чого з ними панькатися? Один раз відмова від допомоги, другий... Ну та й х... з ними!
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27.01.2025 14:55 Відповісти
Не хочуть - не треба. Хай чекають газ від параші. Поки дочекаються, то і зима закінчиться.
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27.01.2025 19:17 Відповісти
А накуя нам допомагати пуйловським дуполизам?
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28.01.2025 08:02 Відповісти

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