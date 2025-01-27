"Потрібен антрацит": Проросійська влада Придністров’я вдруге відмовилась від вугілля з України
Пропозиція президента України Володимира Зеленського розпочати постачання українського вугілля для виробництва електроенергії у Придністров’ї нереалістична і має "спекулятивний" характер.
Про це заявив проросійський лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський, передає молдовське видання NewsMaker.
За його словами, запропоноване Україною вугілля не підходить для Молдавської ДРЕС, бо вона працює на антрациті, а модернізація обладнання для спалювання іншого вугілля займе більше року.
"Це спекулятивні варіанти про те, що ми дамо вугілля і таке інше. Ще раз пояснюю, що наша станція технологічно працює на антрациті. Україна ж пропонує вугілля, яке не підходить для нашої станції. У нас два вугільні генератори, два вугільні блоки. Вони працюють на антрациті. При цьому можливе технічне перероблення одного з блоків. За нормальних умов, яких ми не маємо, це займе понад рік і коштує понад 50 млн євро", – заявив Красносельський.
Як повідомлялося, під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу минулої суботи президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї, щоб збільшити виробництво електроенергії.
Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров’ї складна – багато людей залишилися без опалення та електрики. Водночас вона зауважила, що реалізація пропозиції Зеленського залежить від позиції влади Придністров’я.
На початку січня Зеленський уже заявляв, що Україна готова постачати вугілля для Молдови, щоб допомогти невизнаному Придністров’ю. Втім, тоді лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський у відповідь вже казав, що запропонована марка українського вугілля не підходить для Молдовської ДРЕС.
Як живе Придністров'я без російського газу?
З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.
Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.
Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.
У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.
Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.
Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.
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"Завела котёнка... Назвала Коксом"... Соседи удивляются: "Почему "Кокс"? ... Он же чёрненький!..."
Наркоманы хреновы..."
Така команда від Кремля надійшла... Бо це ж "измена"! Придністровці можуть подумать, що "старший брат" - не всесильний... І вирішать повернутьться назад, у Молдову...
Всьо думаю:
"Как там приднестровские сепары ?
Замерзают, наверное бедненькие ?"
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Або Сігураци...
на вибір
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Смоли їм горячої а не антрацита. Нацистські россійські мразі повинні страждати.
Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров'ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.
невже так важко нагуглити ? чи пмрці всі згадки про ту подію з мережі видалили ?
п.с. іскандер міг спокійно прилетіти з криму.
Але ху-йло очевидно заборонив - краще хай свої пмр- пі'дори сидітимуть без світла аби Україні було гірше...
Потрібно не лише допомагати, причому всіма силами, з останніх сил своїм співвітчизникам і соплемінникам і готувати Лівобережжя до повернення до складу України, інтегрувати.
Але не так, як це роблять по договорняку зеленські-санду, а подати антрацит для Дубасарської електростанції, для заводів Рибниці, Бендер, Тирасполя. І так, щоб місцеві Українці це бачили і відчули! І свого часу зустріли ЗСУ з хлібом і квітами!
- північнокорейцям, котрі дохнуть в тисячах кілометрів від дому, заради дружби Кіма і путлєра?
- рабсеянам, котрі дохнуть заради того, щоб путлєр відчував себе вершителем історії.
- чи жителям ПМР, котрі сидять і замерзають заради..... а просто так. Мовчки сидять і замерзають, поки їх "влада" теж сидить і робить все, щоб ПМР замерзало.
Дві бригади ЗСУ та пару батів МВС наведуть там порядок за місяць.