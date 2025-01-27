В Україну почнуть завозити робітників із Бангладеш: Виробник меблів на Закарпатті планує працевлаштувати перших 160 мігрантів
Дочірнє підприємство (ДП) "Ламелла" із Тячева на Закарпатті, яке виробляє меблі, планує працевлаштувати 160 робітників із Народної Республіки Бангладеш.
Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький повідомив у Facebook після візиту на підприємство.
"Тут працює 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників. І шукає їх зараз за кордоном. Так, підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", – написав Білецький.
Він зауважив, що для розміщення іноземних робітників компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання.
Голова ОДА додав, що ДП "Ламелла" працює з 2001 року і встигло вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей у великого виробника, товари якого експортуються до країн Європи.
"Тут дбають про працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн", – зазначив Білецький.
За даними у системі YouControl, ДП "Ламелла" належить естонській компанії "Хімбалт Трейд", а його берефіціаром вказаний Едуард Овчаров.
Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.
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Вчора,в свій перший день,до мене причепився,як вош до кожуха.
З іншого боку: вторая армія міра за рік війни спромоглась захопити у таких неефективних і страждаючих на брак усього ЗСУ під керівництвом відвертих зрадників лише 3600 з приблизно 400 тисяч квадратних кілометрів підконтрольної території. Успєх.
Кількість влучаннь шлюхедів - приклад знищення ппо
Цікаво, коли це ми встигли знищити ППО на росії, бо ще рік тому була тішь да гладь, а тепер щоночі по НПЗ, заводам і нафтобазам "дрончікі із говна і палок" прилітають?
Соромлюся спитати, а ви, мабуть, домогосподарка?
зе разом зі слугами з 19-го року знищує українців. протягом повномасштабного вторгнення почав знищувати активніше.
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Оце країна мрії від зе,так 73-процентні?
Згадав, як наші ІПСО робили на рашці - дивись, поки воюєш на сво, твоя Наташка з таджиками відпочиває.
Он як бумеранг повертається, і сміх та гріх.
Ну що - хто там ****** про бурятів????? Де ви сучкі?????
Хіба їм обітцяють наперед українські паспорти, та можливіть поїхати в ЄС... Маю таку думку що не працівників везуть, а нова схема нелегальних мігрантів.
А шашлик в Криму буде?
а з твоєю жінкою якраз і покращать бангладешці
Так і в Украхні має бути.