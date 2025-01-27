В Україну почнуть завозити робітників із Бангладеш: Виробник меблів на Закарпатті планує працевлаштувати перших 160 мігрантів

Дочірнє підприємство (ДП) "Ламелла" із Тячева на Закарпатті, яке виробляє меблі, планує працевлаштувати 160 робітників із Народної Республіки Бангладеш.

Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький повідомив у Facebook після візиту на підприємство.

"Тут працює 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників. І шукає їх зараз за кордоном. Так, підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", – написав Білецький.

Він зауважив, що для розміщення іноземних робітників компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання.

Голова ОДА додав, що ДП "Ламелла" працює з 2001 року і встигло вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей у великого виробника, товари якого експортуються до країн Європи.

"Тут дбають про працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн", – зазначив Білецький.

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За даними у системі YouControl, ДП "Ламелла" належить естонській компанії "Хімбалт Трейд", а його берефіціаром вказаний Едуард Овчаров.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.