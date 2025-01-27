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В Україну почнуть завозити робітників із Бангладеш: Виробник меблів на Закарпатті планує працевлаштувати перших 160 мігрантів

ДП

Дочірнє підприємство (ДП) "Ламелла" із Тячева на Закарпатті, яке виробляє меблі, планує працевлаштувати 160 робітників із Народної Республіки Бангладеш.

Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький повідомив у Facebook після візиту на підприємство.

"Тут працює 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників. І шукає їх зараз за кордоном. Так, підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", – написав Білецький.

Він зауважив, що для розміщення іноземних робітників компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання.

Голова ОДА додав, що ДП "Ламелла" працює з 2001 року і встигло вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей у великого виробника, товари якого експортуються до країн Європи.

"Тут дбають про працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн", – зазначив Білецький.

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За даними у системі YouControl, ДП "Ламелла" належить естонській компанії "Хімбалт Трейд", а його берефіціаром вказаний Едуард Овчаров.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.

Автор: 

Бангладеш (9) мігранти (437) робота (907) трудова міграція (312) Закарпатська область (279)


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Топ коментарі
+36
чудово А українців в ТЦК, щоб захищали Едуарда Овчарова та 160 бангладешців від рускіх та корейців
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27.01.2025 15:35
+27
чи це вже "країна мрій зеленського"? Чи ще ні?
зе разом зі слугами з 19-го року знищує українців. протягом повномасштабного вторгнення почав знищувати активніше.
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27.01.2025 15:39
+26
Логічний епік-феіл. Мігрантам будуть надавати перевагу, бо вони не резиденти України. Інакше неможливо планувати виробництво
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27.01.2025 15:30
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Ти там на роботі скажи, щоб нові темники вам випустили, ці ви вже три роки " єлозітє", фоном проходит, ніхто цю муть не сприймає.
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27.01.2025 15:57 Відповісти
А ти спростуй" темники" ,чи тільки висери можеш писати,у зебидла як починають правду писати відразу агенти кремля.
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27.01.2025 16:53 Відповісти
Він нічого не спростовує,пише не по темі,реєстрація вчорашня,працює як зебот по методичці:збивати з теми того,хто критикує зешоблу.
Вчора,в свій перший день,до мене причепився,як вош до кожуха.
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27.01.2025 17:15 Відповісти
за 24 рік зегнида і сирський здали 3600 кВ.км
З іншого боку: вторая армія міра за рік війни спромоглась захопити у таких неефективних і страждаючих на брак усього ЗСУ під керівництвом відвертих зрадників лише 3600 з приблизно 400 тисяч квадратних кілометрів підконтрольної території. Успєх.
Кількість влучаннь шлюхедів - приклад знищення ппо
Цікаво, коли це ми встигли знищити ППО на росії, бо ще рік тому була тішь да гладь, а тепер щоночі по НПЗ, заводам і нафтобазам "дрончікі із говна і палок" прилітають?
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27.01.2025 16:19 Відповісти
Логічний епік-феіл. Мігрантам будуть надавати перевагу, бо вони не резиденти України. Інакше неможливо планувати виробництво
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27.01.2025 15:30 Відповісти
Про перспективи часткової чи повної зупинки промисловості бізнес кричить давно. Окрім війни, мобілізації, тарифів, податків є ще купа різних факторів. Що тут взагалі сплануєш?
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27.01.2025 22:26 Відповісти
чудово А українців в ТЦК, щоб захищали Едуарда Овчарова та 160 бангладешців від рускіх та корейців
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27.01.2025 15:35 Відповісти
На такій розумній росії теж трудових мігрантів завозять, причому вже й з Африки.
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27.01.2025 16:43 Відповісти
Не бангладешці обрали піаніста, що відправляє на ТЦК.
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27.01.2025 17:19 Відповісти
Платіть жінкам нормальну зарплатню й не тре буде ніяких маланців в Україні.
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27.01.2025 15:35 Відповісти
Я уявляю, як моя невістка, яка важить 43 кг, вантажить меблі.
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27.01.2025 15:58 Відповісти
Якщо невістка, то що її кормить не потрібно?
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27.01.2025 16:59 Відповісти
Не в коня корм .
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27.01.2025 17:18 Відповісти
А ви незнаєте що меблі розборні і для завантажування є різні механізми . Наприклад - кара , це така машинка шустра .
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27.01.2025 17:57 Відповісти
Як давно ви бували на ********* підприємстві? А щоби мати уявлення про це, просто зайдіть до Епіцентру та подивіться уважно, хто там з працівників на горбу чи спині щось тяжке таскає...
Соромлюся спитати, а ви, мабуть, домогосподарка?
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27.01.2025 18:27 Відповісти
В мене на меблевій фабриці рідня працює. Про рокли(чи рокви, як де кажуть) поняття маю. А як вигружають і несуть до клієнта? На усіх підприємствах є робота на яку йдуть фізично міцні чоловіки. Теоретично є такі жінки, які мають силу в руках як чоловіки, але їх одиниці і не факт, що їм потрібна така робота.
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28.01.2025 08:19 Відповісти
чи це вже "країна мрій зеленського"? Чи ще ні?
зе разом зі слугами з 19-го року знищує українців. протягом повномасштабного вторгнення почав знищувати активніше.
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27.01.2025 15:39 Відповісти
Влада буде змінюватись. Українці мають розуміти, що сильна економіка, армія, впк і розвиток промисловості - запорука виживання держави
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27.01.2025 22:35 Відповісти
треба терміново створити Міністерство залучення мігрантів перед цим представивши Надпотужний План інтеграції мігрантів
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27.01.2025 15:39 Відповісти
Мінраскох - міністерство міжрасового кохання

.
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27.01.2025 19:37 Відповісти
підприємець не боїться що фабрику спалять разом з ним? бо ті українці вирощені в вимогах ""нініні агресії, ніякого націоналізму, тільки квіточки і покарання за нетолерантність" вимушені втопитися в Тисі або загинути від першої ж кулі або взагалі не доїхавши до окопів, а ті навезені скоти приїдуть,будуть годувати своїх виплядків, а воювати не будуть???? українці гинуть,а ця мразота за їхніми трупами зароблятиме???
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Хто спалить - сяде у в'язницю. А в чому провина іноземних громадян? Чи якщо ви їдете в якусь країну, де іде війна, вам автомата дають на кордоні?
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27.01.2025 15:45 Відповісти
сяде якщо знайдуть. А я в чужі країни крисятничати під час війни не їду. А робітників і в Україні можна знайти а не завозити під час війни всяку шушеру
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27.01.2025 15:49 Відповісти
"Хто спалить - сяде у в'язницю." Для початку - нехай знайдуть хто спалив . Щодо іноземних громадян ...... один араб , який давненько вже з України кров смокче , на запитання : " а якби у тебе вдома отак працювали українці ? " відповів так : " їх би за тиждень додому у мішках , на шматки порізаних , відправили ". Ніякої провини ..... простий бізнес , а нас толерантність вже на край могили привела ((
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27.01.2025 15:56 Відповісти
Знайдуть. Як "так" - працювали б? Це не толерантність, це необхіднісь для роботодавця, я так розумію
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27.01.2025 16:14 Відповісти
Добре , нехай шукають (( Правда , ще не спалили )) "Так" це коли приїхав в Україну і не маючи громадянства нагріб в оренду кілька тисяч гектарів землі , на той час державної форми власності , а паралельно скуповував худобу в Україні і арабам відправляв . Щодо необхідності .... вже без мене написали , що при великому бажанні роботодавець міг жінок набрати , хоча не впевнений що він навіть пошуком працівників в Україні займався ; під Києвом є такий куточок цікавий із назвою Конча Заспа , так там половина обслуги земляки майбутніх ******** , українці нуворишам мало підходять ((
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27.01.2025 16:27 Відповісти
А, то це араби винні, що українці їм гектари землі продавали?? Ясна-панятна... Є багато професій, на яких жінки працювати не можуть з за обмежень у трудовому Кодексі. Так, мабуть жінки мріють стояти за станками.. Вже намагалися набрати жінок-водіїв автобусів..
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27.01.2025 16:35 Відповісти
Ага, жодного гектару не продали)) Ну так в аренду українці ж надавали? )) Які питання? )))) Вилікують всіляких неадекватів, які підбурюють щось спалити та когось вбити і бажають розв'язати громадянську війну. Таких лікують у СІЗО, якщо не ідуть на угоду зі слідством - доліковують у в'язниці
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27.01.2025 17:14 Відповісти
вдалого лікування !
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27.01.2025 17:46 Відповісти
О. то ти у нас іще і великий скаржник (( Що , правда очі коле , "правдолюбе" ? ((
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27.01.2025 22:14 Відповісти
Нам тут не потрібне сміття з Азії і Африки буде влада чи підприємці їх сюди завозити їх тут будуть різати і стріляти не для цього міц прадід в УПА воював і мої брати зараз воюють щоб різне сміття завозили сюди
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28.01.2025 13:23 Відповісти
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28.01.2025 15:29 Відповісти
Там лишилися тільки тцкашники та їх родичі, палити нікому.
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27.01.2025 18:24 Відповісти
А згодом ось такі будуть розповідати про ''прітіснєнія'' їхньої мови.
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27.01.2025 15:43 Відповісти
Вони будуть не лише працювати,як роботи,а й захочуть чогось іншого,як живі люди
Оце країна мрії від зе,так 73-процентні?
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27.01.2025 15:46 Відповісти
Звичайно. Підуть до місцевих Катрусь, бо є потреби, та й гроші ж будуть на руках. А ви там гнийте в окопах.
Згадав, як наші ІПСО робили на рашці - дивись, поки воюєш на сво, твоя Наташка з таджиками відпочиває.
Он як бумеранг повертається, і сміх та гріх.
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27.01.2025 20:33 Відповісти
Вони скоріше з часом будуть привозити свої родини і облаштовувати тут свій побут
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27.01.2025 22:20 Відповісти
АХАХАХ
Ну що - хто там ****** про бурятів????? Де ви сучкі?????
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27.01.2025 16:00 Відповісти
Що зелені навезуть іноземців, Тарас Чорновіл давно говорив.
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27.01.2025 16:02 Відповісти
Меблiв? Може треба бiльш дронiв клепати?
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27.01.2025 16:19 Відповісти
Заборонити негайно цю фігню. Мебельщика- на нари.
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27.01.2025 16:31 Відповісти
Власник ніколи не працював з мужиками в спідницях, потім зрозуміє чому, коли його меблі чере з багато браку ніхто не буде купувати. Та і економія там не суттєва вони за менше 300 у.е сюда не поїдуть...

Хіба їм обітцяють наперед українські паспорти, та можливіть поїхати в ЄС... Маю таку думку що не працівників везуть, а нова схема нелегальних мігрантів.
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27.01.2025 16:48 Відповісти
Нарешті ситуація ясна як Божий день. Фінал квартальної клоунади - Україна без українців. А яка різниця, головне що би асфальт лежав і лампочки сяяли.
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27.01.2025 16:59 Відповісти
Та й асфальт їхній виявився барахлом - вже "поплив" місцями за 5 років експлуатації лише...
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27.01.2025 19:50 Відповісти
Неважливо скільки він лежить, важливо що він лежить під час потужного відкриття дороги
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28.01.2025 10:26 Відповісти
Ну тобто знайти працівників за кордоном ми можемо, а знайти найманців вмирати замість микол - хєр вам українці щиро від зєвлади, то вже після перемоги авжеж, та неначасі. Голосуйте за зелених ще раз, це буде контрольний.
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27.01.2025 17:05 Відповісти
мігранти не на землю не на ресурси претендувати не можуть, тобто закордонні компанії можуть викачувати з України все, що завгодно, ніхто проти не буде
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27.01.2025 23:17 Відповісти
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27.01.2025 17:42 Відповісти
Не панікуйте, це все чиста економіка. Кожен крутиться як може. З точки зору підприємця це логічно в умовах, коли робітники зникають раптово. Або їдуть туди, де зарплата помножена разів у 5. Якщо підприємство працює активно і там реально гарні гроші крутяться, чого ж не завезти. З іншого боку, з грошима власник міг би й порєшать з ТЦК. Видно з бангладешцями дешевше виходить.
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27.01.2025 17:59 Відповісти
Так, врешті решт виходить, що людина з Бангладешу це значно менше клопоту. І оце вже сумно
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27.01.2025 22:22 Відповісти
за підсумком через якийсь проміжок часу ми отримаємо з України, притулок для мігрантів, ось за яке майбутнє гинуть хлопці з ЗСУ
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27.01.2025 23:14 Відповісти
Навряд чи. Мігранти їдуть туди де ліпше, так як і багато наших в Польщі не затримується, а рухається далі. Бангладеш - це просто дніще повне, тому їх і змогли якось сюди затягти. Так що притулку для мігрантів тут не буде - шо тут мігрантам шукати, якщо є кращі варіанти?
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28.01.2025 09:28 Відповісти
Розпропідори
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27.01.2025 18:00 Відповісти
спочатку на рік на фронт, а тоді дозвіл на роботу бангладешцям, а ****
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27.01.2025 18:18 Відповісти
своїх наймеш - їх на війну загребуть, а ці працюватимуть
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27.01.2025 18:20 Відповісти
Спочатку бангладешців завезіть в окопи проти корейців!!! Це ж злочин: українців в окопи, щоб захищали бангладешців і їх майбутній виводок!!!
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27.01.2025 18:33 Відповісти
Це правильно,бангладешці не тільки підтримають українську економіку,а й підтримують демографію України.Непогано було б їх залучати до допомоги українським жінкам,особливо в сільській місцевості,чиї чоловіки на передовій воюють,бо доглядати за будинком в селі-це чимала та постійна праця.
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27.01.2025 18:44 Відповісти
починайте нарешті мислити на перспективу, подумайте, що буде з нацією на території країни через кілька десятків років... житимуть мігранти з третього світу... за таке "світле" майбутнє воюють наші хлопці
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27.01.2025 23:12 Відповісти
На жаль, це реальність, до якої потрібно поступово звикати, на найближчі десятки років. Загибель наших захисників та захисниць на війні, масова міграція за кордон, низька народжуваність, стрімке старіння населення - це ті фактори, котрі вже впливають на заміщення нашої робочої сили "іноземними фахівцями". Далі, за прогнозами спеціалістів, буде ще гірше. Тому, нам просто потрібно до цього з часом звикати, якщо ми хочемо, щоб держава існувала та розвивалася наша економіка.
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27.01.2025 18:47 Відповісти
А в ідеалі - знайти спосіб припинити прискорене винищення українців, зупинити демографічну катастрофу і створювати нормальні умови життя, щоб українці хотіли повертатися додому... Але для цього потрібна мудрість влади та народу.
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27.01.2025 19:52 Відповісти
Звикати до чого? До зникнення?
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28.01.2025 10:28 Відповісти
Звикати до того, що все частіше на вулицях міст ви будете бачити раніше екзотичні для вас обличчя інших національностей, як це є у Європі або США. Україна перестане бути мононаціональною. Тенденція поки що така. Або ж потрібно повернути після війни більшість тих, хто виїхав за кордон та суттєво підвищити народжуваність. Аби у кожній родині було по 3, а ще краще по 4-5 дітей. Ви в це об'єктивно вірите?
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28.01.2025 11:06 Відповісти
Я проти щоб різне сміття сюди завозили мій прадід в УПА і мої брати не за це воювали щоб сміття з Азії і Африки завозили сюди, які б проблеми не були з демографією це недопустимо
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28.01.2025 13:21 Відповісти
Це вже перемога?
А шашлик в Криму буде?
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27.01.2025 18:59 Відповісти
каву обіцяли
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27.01.2025 20:41 Відповісти
А де оце підприємство , яке виробляє меблі , бере сировину ? Та ще й збільшує виробництво . На Закарпатті ще залишилися незаймані ліси ?
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27.01.2025 19:50 Відповісти
КАРПАТИ РУБАТИ ДАЛІ ВЖЕ НІХТО НЕ ЗАВАЖАЄ???? ХОЧА ЗВІСНО КРАЩЕ НІЖ КРУГЛЯК ВИВОЗИТИ.
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27.01.2025 20:40 Відповісти
Я щось не розумію,Зеленський на стадіоні нам обіцяв заробітчан з Польщі,а тут з Бангладеш.Чи він просто нам обіцяв заробітчан,а поляками просто прикрився?
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27.01.2025 21:07 Відповісти
ви не так його зрозуміли, це він полякам обіцяв робочу силу, та й обіцянки дотримався
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27.01.2025 23:22 Відповісти
Памятаєте зовсім недавно була стаття на Цензорі про нібито вимушене заповнення емігрантами-працівниками ринку України?Скільки часу пройшло від виходу статті?-Всього навсього 2 тижні.Було одразу зрозуміло що стаття замовна,що нас прогрівають до цього.Але хто її замовив, кому завжди вигідно розбавляти місцеве населення імігрантами?В нас є військово забовязаних в віці від 25 до 40 років 2.8 мільйона.Але причина в тому що ніхто не хоче шукати собі працівників серед українців,ціль просто завести іноземців.Розділяй і владарюй-це працює вже 2000 років. https://www.youtube.com/watch?v=nRz0-wM0DCE
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27.01.2025 21:57 Відповісти
Ну так а чого ще варто було чекати, коли своїх робітників не вистачає, а бронювання не працює як треба? На жаль, ця практика буде лише вкорінюватися
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27.01.2025 22:19 Відповісти
Думаю пріоритет для роботодавця зараз мають мати ветерани. Їх треба інтегрувати і дати можливість гідно працевлаштуватись
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27.01.2025 22:32 Відповісти
Для типового українського бізнесмена головне урвати бабло будь яким чином. Хоч нарити трашеї аби які, хоч завезти муслімів, зато 50 євро з рила зекономлять.
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28.01.2025 10:31 Відповісти
навіщо владі думати про те, як повернути додому людей, які виїхали, простіше ж мігрантів завести, у майбутньому можна і ресурси викачувати вільно, мігранти проти не будуть
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27.01.2025 23:01 Відповісти
Бангладешцям на місяць дозвіл на проживання, потім надання громадянства і далі ТЦК
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28.01.2025 00:48 Відповісти
Це вже якесь прокляття, стали нижчою расою на своїй землі. Бангладешець має тут переваги і більший рівень свободи.
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28.01.2025 04:25 Відповісти
Владелец фабрики --- кацап из Эстонии.
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28.01.2025 04:38 Відповісти
Нехера вони тут? Цей Бангладеш - найзасраніша країна на Землі. Нашої ксенофобії недостатньо.
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28.01.2025 08:09 Відповісти
В Україні щорічно роблять по 50 тисяч абортів, але винен в цьому хтось інший, не українчики. Може хоч бангладешці трохи виправлять демографію
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28.01.2025 09:13 Відповісти
от як повернешься в Україну - зустріне тебе ТЦК і в окоп!
а з твоєю жінкою якраз і покращать бангладешці
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28.01.2025 09:53 Відповісти
Ти ідіот? Сову на глобус ще натягни, а не ці «факти»
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28.01.2025 16:17 Відповісти
А чому би ні? Адже, подивитесь на Емірати.. доки є контракт на роботу - дозволено перебування в країні, контракта нема - до побачення. Отримання громадянства там нікому з гастарбайтерів не світить від слова - зовсім.
Так і в Украхні має бути.
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28.01.2025 09:42 Відповісти
У нас дофіга чого має бути, але кожного разу влада доводить що із всіх можливих варіантів, вони оберуть найгірший або закриють очі на проблему взагалі. Головне щоб бабло на рахунки капало, а хто там податки сплачує пофіг.
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28.01.2025 15:19 Відповісти
А трахатись заборонено? Отож
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28.01.2025 16:16 Відповісти
Ніякий бенгладежець не поїде в воюючу країну, на роботу за 500s. А взагалі, ЗЕлену мерзоту давно пора під суд!
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28.01.2025 09:43 Відповісти
Ну це вже треш мій прадід воював і брати зараз воюють те за те щоб різне сміття сюди завозити
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28.01.2025 13:18 Відповісти
Ну що пора відроджувати рух скінхедів 😂
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28.01.2025 15:18 Відповісти
Норм. Тепер ще китайців, нанайців та з Конго когось. І все. Буде тошо нада. Мулати, метиси. Але без українців
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28.01.2025 16:15 Відповісти
… але якшо їм нададуть одразу ж громадянство України… то я за
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28.01.2025 16:18 Відповісти
а ведь это начало, смешно было когда русских замещали ? теперь и украинцев замещают, а это результат тех, какаяразница, или русские браться навек, доскакались в русский мир ?
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28.01.2025 20:04 Відповісти
Хтось з чиновників, даючи дозвіл, проаналізував, можливі проблеми для краю: 1. Мовна проблема: у магазині, лікарні....2. Додаткове навантаження на систему освіти. 3. Погіршення стану екологічного та медицини. Антисанітарія у гуртожитках. Інфекційні хвороби, до яких у місцевих немає імунітету і навпаки. 4. Кримінал. Наркотики. Проблеми з громадським порядком, бо ми для них - НЕмусульмане особливо жіночої статі - люди 2го сорту. Забули про гіркий досвід Західної Європи?
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29.01.2025 22:26 Відповісти

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