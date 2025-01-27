Українська "оборонка" торік залучила $1,5 мільярда, третину – за "данською моделлю"

У межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom протягом 2024 року в оборонну промисловість України було залучено понад $1,5 млрд. Більшість виділених коштів припадає на останній квартал року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей та промисловості.

Зазначається, що до ініціативи доєднались дев’ять країн: Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський Союз. Держави надавали кошти у межах ініціативи як з власних бюджетів, так і коштом відсотків від заморожених російських активів.

Із загальної суми у кооперації з Данією, завдяки реалізації "данської моделі" використано більш ніж $500 млн. Вона передбачає відшкодування коштів замовнику за вже укладеними контрактами між українським Міноборони та виконавцем.

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Тож, у межах пілотного проєкту профінансовано виробництво 18 САУ "Богдана", які вже використовуються на фронті. Окрім цього, до кінця 2024 року профінансовано виробництво далекобійних дронів, артилерійських систем, систем ПТРК та ракет за цим же сценарієм. Інші країни також впроваджують цей механізм у фінансування виробництва українського ОВТ.

Як повідомлялося, за січень-жовтень 2024 року уряд України витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.