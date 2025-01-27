Нацбанк остаточно відсудив у Бахматюка 1,8 мільярда: Верховний Суд ухвалив рішення

Верховний Суд остаточно підтвердив правомірність стягнення 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку України (НБУ) з колишнього власника банку "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка.

Таке рішення Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив 22 січня, відхиливши касаційну скаргу Бахматюка, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Суд також поновив виконання рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції про стягнення понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку з Бахматюка, як поручителя за наданим банку "Фінансова Ініціатива" кредитом рефінансування.

Нагадаємо, банк "Фінансова Ініціатива" в 2014 році уклав з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, який був власником банку, на забезпечення повернення банком кредиту рефінансування уклав з Національним банком договір поруки.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Бахматюка.

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Як повідомлялося, за цим позовом Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн. Київський апеляційний суд постановою від 5 червня 2024 року залишив рішення суду першої інстанції без змін.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за договором рефінансування, відбулося часткове погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Бахматюк продовжує переховуватися в Австрії

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні 2024 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".