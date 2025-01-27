Туреччина пропонує Європі допомогти замінити російський газ

Туреччина розпочала дипломатичні зусилля для відновлення енергетичних переговорів із Європейським Союзом, маючи на меті стати основним постачальником природного газу на фоні пошуку альтернативи російського палива.

Про це заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакджи в інтерв'ю для Politico, передає LIGA.net.

Каймакджи сказав, що енергетична співпраця стане одним із головних пунктів на порядку денному Туреччини, в рамках планованого потепління відносин із ЄС.

"Ми маємо Південний газовий коридор. Ми маємо 18 млрд кубометрів газу, що надходить переважно з Азербайджану, і ми можемо легко розширити цей обсяг, з'єднавши його з газом Середземномор'я. Наша роль є там, наш потенціал є там", – зазначив Каймакджи.

Однак високорівневі переговори між Туреччиною та ЄС щодо енергетичної співпраці були призупинені в 2019 році через суперечку між Анкарою та Кіпром з приводу прав на видобуток газу в Середземному морі.

Газопровід "Турецький потік" є стратегічно важливим маршрутом для постачання російського газу до Туреччини та країн Південної і Південно-Східної Європи.

Минулого року транспортування газу через цей трубопровід зросло на 23%, досягнувши 16,7 млрд кубометрів. Загальна пропускна здатність газопроводу становить 31,5 млрд кубометрів щороку. Одну з двох гілок "Турецького потоку" спрямовано на внутрішні потреби Туреччини, а інша забезпечує транзит газу до Болгарії, Сербії та Угорщини.

На початку цього року повідомлялося, що Туреччина може стати експортером газу до країн Європейського Союзу.

"Поставки російського газу в Європу через Україну припинилися із закінченням терміну дії угоди. Україна заявила, що не буде продовжувати угоду. Туреччина є єдиною безпечною альтернативою поставок природного газу для Європи", – писало видання Hürriyet.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі відсутності транзиту.