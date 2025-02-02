НБУ пропонує спростити порядок відкриття та закриття рахунків. Кого це стосуватиметься?

Національний банк України пропонує надавачам платіжних послуг із обслуговування рахунків оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Метою оновлення, зокрема, є спрощення порядку відкриття та закриття рахунків окремим категоріям користувачів, а також необхідність його приведення у відповідність до вимог законодавства.

Так, Нацбанк пропонує виключити норми щодо подання відокремленими підрозділами юридичних осіб-нерезидентів та їхніми представництвами копій документів про взяття на облік у контролюючому органі, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі.

Окрім того, НБУ пропонує визначити порядок відкриття банками кореспондентського рахунку в Європейському інвестиційному банку та відкриття фінансовими установами платіжних рахунків резидентам України у національній валюті.

Також Нацбанк збирається врегулювати питання закриття рахунків відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів у разі їхньої ліквідації та використання ліквідатором одного рахунку. врегулювати питання перерахування коштів у разі відкликання ліцензії надавача платіжних послуг, припинення надання послуг або його банкрутства.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків", що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 19 лютого 2025 року включно.

Раніше стало відомо, що за 2024 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2,81 трлн грн. Видачі готівки з кас банків зросли трохи менше – на 12,5% – та досягли 2,86 трлн грн.

Також повідомлялося, що обсяг гривневих коштів клієнтів у банках України на 1 січня 2025 року сягнув 1,907 трлн грн (793 млрд грн ‒ на рахунках населення, 1,114 трлн грн – на рахунках бізнесу). Таким чином, за рік обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 82 млрд грн, або на 12%; бізнесу – на 178 млрд грн, або на 19%.