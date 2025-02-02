США ввели 25% мита на імпорт із Канади та Мексики. Ті анонсували заходи у відповідь

Канада введе 25% мита на імпорт зі США на суму $155 млрд у відповідь на американські мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відеозверненні, передає Інтерфас-Україна.

"У відповідь на дії США в сфері торгівлі Канада запровадить 25% мита на товари на суму $155 млрд", – сказав Трюдо.

Він пояснив, що з вівторка, 4 лютого, мита торкнуться товарів на суму $30 млрд, потім протягом трьох тижнів, щоб канадські компанії мали час на пошук альтернативних партнерів, – на суму $125 млрд.

Трюдо додав, що канадський уряд і керівництво провінцій і територій розглядає також можливість запровадження щодо США нетарифних обмежень стосовно критично важливих мінералів, енергоносіїв та інших товарів.

Раніше президент США Дональд Трамп своїм указом наказав із наступного тижня запровадити мита в 25% на товари, імпортовані з Мексики та Канади, і в 10% – з Китаю. Водночас мита на енергоносії з Канади становитимуть 10% і стосуватимуться всієї канадської енергетики, зокрема нафти, газу, електроенергії.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум своєю чергою також доручила міністерству економіки країни підготувати всі можливі заходи у відповідь на запровадження США ввізних мит на мексиканські товари, назвавши наклепом звинувачення з боку Білого дому на адресу мексканського уряду щодо його зв'язків зі злочинними організаціями.

"Доручаю міністру економіки реалізувати план Б, над яким ми працюємо, що містить тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики", – заявила Шейнбаум.

Вона також звинуватила США в неефективній боротьбі з поширенням фентанілу й поставках зброї злочинним угрупованням у Мексиці.

Шейнбаум запропонувала Трампу створити робочу групу за участю найкращих фахівців у сфері громадської охорони здоров'я та безпеки, розв'язавши проблеми "не через запровадження тарифів, а через переговори й діалог".

Нагадаємо, Трамп 20 січня заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.