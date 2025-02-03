Безпілотники атакували паливні та енергетичні об’єкти у Волгограді та Астрахані

У ніч проти 3 лютого дрони атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії.

Міністерство оборони РФ повідомило про знищення 70 безпілотників, зокрема над Волгоградською, Астраханською та Воронезькою областями, передає Радіо Свобода.

Також губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що ЗСУ намагалися атакувати безпілотниками паливні та енергетичні об’єкти в регіоні.

"Унаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа, постраждалих немає", – написав він, але не уточнив, який саме об’єкт постраждав.

За даними російських Telegram-каналів, біля Астрахані БПЛА атакували газопереробний завод.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків дронів виникли локальні займання на території НПЗ, а у деяких районах Волгограду є проблеми зі світлом.

За даними ЗМІ, ймовірно, дрони поцілили у нафтопереробний завод "Лукойл".

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Також "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали.

За словами очільника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, удари по російських нафтопереробних заводах мають на меті зупинити виробництво пального, яким забезпечується російська армія.

"Важливо, щоб Волгоградський НПЗ припинив виробляти бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне, якими він забезпечує російську армію", – зазначив Коваленко.