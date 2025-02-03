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Новини
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Майже сотню співробітників USAID відправили у відпустку, а Маск заявив, що агентство "має померти"

Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа

Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку майже сотню співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) і розглядає можливість реорганізації цієї структури.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

Цими вихідними майже 30 працівників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю USAID від’єднали від електронної пошти. Унаслідок цього загальна кількість провідних співробітників відомства, відправлених у відпустку за останній тиждень останнього тижня, сягнула майже сотні.

Серед них двоє високопосадовців, які здійснюють нагляд за безпекою USAID. Раніше вони відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного мільярдером Ілоном Маском.

Зазначається, що чистки відбуваються після більш як тижневого хаосу всередині USAID – головного американського відомства, яке займається фінансовою підтримкою різних програм в усьому світі. Серед них – охорона здоров'я жінок у зонах конфліктів, доступ до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетична безпека, антикорупційна робота.

Від суботи вебсайт USAID не працює.

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За даними Reuters, Білий дім вивчає юридичні можливості для указу президента про реорганізацію USAID, щоб покласти край незалежності агентства.

Тим часом Маск, який виступає з критикою USAID, назвав цю структуру "злочинною організацією" та вказав, що "їй час померти".

"Чи знали ви, що USAID, використовуючи ваші податки, фінансувало дослідження біологічної зброї, у тому числі COVID-19, яка вбила мільйони людей?" – написав він у своїй соцмережі Х.

Водночас він не надав жодних доказів, а послався на джерело, що поширює в соцмережах неперевірену інформацію, пов’язану з теоріями змов.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.

Автор: 

США (4976) Маск Ілон (397) USAID (111)


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Топ коментарі
+6
Більшість вакцин та безкоштовних ліків для пенсіонерів в Україні - закуплено на гроші США. Держава якщо і закупає, то китайське г-но. Привіт нашим діткам.
Про це чомусь мовчать, зате виють про "грантоїдів"-антикорів.
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03.02.2025 10:02 Відповісти
+4
ще можу зрозуміти (не пробачити), коли "мудрий наріт" у 2019 обрав блазня па-пріколу

але коли весь світ побачив наслудки такого вибору, і все одно країна-лідер робить те саме - це вже поза межами розуміння
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03.02.2025 10:06 Відповісти
+4
а що заважає нашій владі профінансувати нещасні ліки для нещасних пенсіонерів???? З бюджету крадуться і розпилюються сотні мільярдів щороку. Тому Трамп робить все правильно, з якого переляку американські платники податків мають оплачувати щороку мілярдами якісь гранти що розкрадаються чи навіть ліки для пенсіонерів якоїсь країни яку 90 відсотків американців навіть на карті не покаже
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03.02.2025 12:08 Відповісти
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Більшість вакцин та безкоштовних ліків для пенсіонерів в Україні - закуплено на гроші США. Держава якщо і закупає, то китайське г-но. Привіт нашим діткам.
Про це чомусь мовчать, зате виють про "грантоїдів"-антикорів.
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03.02.2025 10:02 Відповісти
***** кацапський, за скіки продав Україну, гнида
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03.02.2025 10:50 Відповісти
Кацапе ти гадав включив Український ВПН , то хтось повірить що ти Українець
Не хрюкай, гниль, краще поясни чому фашист трамп і його пасіпаки закрили агенство , що допомагало Україні.
Не можеш. Отож!
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03.02.2025 11:08 Відповісти
Дурню, вони нічого нікому не винні, але по своїй доброті купляли необхідні вакцини різним папуасам в Африці чи Європі, бо ті папуаси гроші мають, але не можуть проконтролювати самі себе в найелементарнішому ланцюжку платникподатку-держава-хворий.
Тепер час лівих закінчився, принаймі років на 4.
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03.02.2025 11:00 Відповісти
Гадаю катастрофа російського фашиста трампа - на довше. Набагато довше
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03.02.2025 11:09 Відповісти
а що заважає нашій владі профінансувати нещасні ліки для нещасних пенсіонерів???? З бюджету крадуться і розпилюються сотні мільярдів щороку. Тому Трамп робить все правильно, з якого переляку американські платники податків мають оплачувати щороку мілярдами якісь гранти що розкрадаються чи навіть ліки для пенсіонерів якоїсь країни яку 90 відсотків американців навіть на карті не покаже
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03.02.2025 12:08 Відповісти
100%! Але крім наших паразитів є ще чимало точно таких самих паразитів і в ООН, і в МОЗ, і в багатьох інших "благодійних" контор, які живуть за рахунок платників податків у США. Тому, Трам і Маск нарешті вирішили це припинити.
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03.02.2025 13:22 Відповісти
ще можу зрозуміти (не пробачити), коли "мудрий наріт" у 2019 обрав блазня па-пріколу

але коли весь світ побачив наслудки такого вибору, і все одно країна-лідер робить те саме - це вже поза межами розуміння
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03.02.2025 10:06 Відповісти
В США хоча би намагались вбити рижого до виборів, хоча би хтось, а в нас всі лише в чергу стали лизати сраку.
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03.02.2025 13:34 Відповісти
не знаю
не попасти з 200 метрів - це діч
схоже на постанову для підняття рейтинга-жертви
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03.02.2025 17:30 Відповісти
А співробітники ті на виборах, мабуть, за Трампа голосували...
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03.02.2025 10:12 Відповісти
А то ефективність роботи у США тепер вимірюється лояльністю до глав фашиста
Хм, я знаю одну країну де так само роблять - рашка
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03.02.2025 10:51 Відповісти
і що цікаво, за трампа голосували євреї, темношкірі, латиноамериканці.
ілона зігує.
самозакоханий ананіст трамп, керує як вміє. а, ніяк не вміє.
чи всі ці трампівськи закони, вже наступному президенту розгрібати? як з афганістаном?
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03.02.2025 10:58 Відповісти
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03.02.2025 11:29 Відповісти
Думки про велич Трампа Америки допоможуть їм не звертати увагу на підвищення цін.
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03.02.2025 12:08 Відповісти
Гутеріш з своїм ООН та Марк Рютте з НАТО - напряглися.
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03.02.2025 12:03 Відповісти
та ні, НАПРЯГЛАСЯ Ленка "скумбрія-по-8", бо виявилося що фотки з роздвинутими ногами на руїнах "Мрії" теж були за кошти USAID!

вАвка жлобіК "зє" - навідь її фотосесія з грантових грошей ....
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03.02.2025 16:22 Відповісти
Мені оці українські дописувачі про грантожерів так нагадують росіян. Тільки мовою від них відрізняються. А судження один в один.

Ну в американців буде ще час зато поржать.
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03.02.2025 12:07 Відповісти
Ну, не дивно, що ти - така сама грантожерка, як і інші "Портнікови"!
І не рівняй Трампа з бо-не-втік-ом!
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03.02.2025 13:26 Відповісти
Американці будуть сміятися останніми.
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03.02.2025 13:37 Відповісти
маск руська курва
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03.02.2025 12:34 Відповісти
Якщо Штати вирішили всі внутрішні проблеми тоді за бажання допомагатимуть недорозвиненим країнам в яких верхівка влади і бізнесмени не знають куди ховати надприбутки
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03.02.2025 12:41 Відповісти
Маск в цьому питанні яким місцем власне?
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03.02.2025 16:19 Відповісти

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