Майже сотню співробітників USAID відправили у відпустку, а Маск заявив, що агентство "має померти"

Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку майже сотню співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) і розглядає можливість реорганізації цієї структури.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

Цими вихідними майже 30 працівників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю USAID від’єднали від електронної пошти. Унаслідок цього загальна кількість провідних співробітників відомства, відправлених у відпустку за останній тиждень останнього тижня, сягнула майже сотні.

Серед них двоє високопосадовців, які здійснюють нагляд за безпекою USAID. Раніше вони відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного мільярдером Ілоном Маском.

Зазначається, що чистки відбуваються після більш як тижневого хаосу всередині USAID – головного американського відомства, яке займається фінансовою підтримкою різних програм в усьому світі. Серед них – охорона здоров'я жінок у зонах конфліктів, доступ до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетична безпека, антикорупційна робота.

Від суботи вебсайт USAID не працює.

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За даними Reuters, Білий дім вивчає юридичні можливості для указу президента про реорганізацію USAID, щоб покласти край незалежності агентства.

Тим часом Маск, який виступає з критикою USAID, назвав цю структуру "злочинною організацією" та вказав, що "їй час померти".

"Чи знали ви, що USAID, використовуючи ваші податки, фінансувало дослідження біологічної зброї, у тому числі COVID-19, яка вбила мільйони людей?" – написав він у своїй соцмережі Х.

Водночас він не надав жодних доказів, а послався на джерело, що поширює в соцмережах неперевірену інформацію, пов’язану з теоріями змов.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд – на розвиток.