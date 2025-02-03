Унаслідок обстрілів у дев’ятьох областях діють аварійні відключення світла

Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі у дев’ятьох областях вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики закликають заощаджувати світло з 7:00 до 22:00

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укеренерго".

Зокрема, зранку аварійні відключення запровадили у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях.

При цьому енергетики повідомляють про підвищення рівня споживання електроенергії. Зокрема, станом на 8:30, він був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – п’ятницю, 31 січня. Це сталося внаслідок зниження температури повітря у більшості регіонів.

"Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", – йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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Як повідомлялося, за 2024 рік в Україні вдалося відновити близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши жодних інших подробиць.

Однак згодом в "Укренерго" уточнили, що до енергосистеми України у 2024 році були підключені установки розподіленої газової генерації потужністю лише 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю 32,8 МВт.