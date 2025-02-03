Банк розвитку Ради Європи схвалив додаткові 50 мільйонів євро на житлові проєкти для українців

У Франції відбулося засідання Адміністративної Ради Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ), під час якого представили новий проєкт для України на 50 млн євро. Він допоможе внутрішньо переміщеним особам отримати власне житло.

За результатами обговорення проєкт було підтримано та затверджено Адміністративною Радою БРРЄ, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що фінансування нового проєкту пільгового кредитування для ВПО обсягом 50 млн євро дозволить забезпечити власним житлом 1 460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах.

Зокрема, внутрішньо переміщені сімʼї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Крім того, під час засідання було ухвалено рішення про додаткове фінансування у 100 млн євро проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло". Ці кошти спрямують на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло у вигляді сертифікатів на придбання новї домівки. Проєкт реалізується по всій території України.

Виділені кошти виділять на надання понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Кабінет Міністрів готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. Для її реалізації залучатимуть кошти партнерів, і на сьогодні вже обрано 15 міст для зведення такого житла.