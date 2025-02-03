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Новини
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Україна виграла арбітраж за позовом кіпрських компаній Коломойського на $6 мільярдів

укрнафта

Апеляційний суд у Стокгольмі 31 січня відмовив у задоволенні заяви трьох кіпрських компаній, пов’язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським, які намагалися скасувати рішення Стокгольмського трибуналу у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року на користь України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Суд виніс важливе рішення на користь України, відхиливши апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited, які сукупно володіли 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад $6 млрд з відсотками.

Водночас арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Стокгольму.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

  • відбір газу НАК "Нафтогаз України" з газосховищ "Укрнафти" за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;
  • невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;
  • підвищення ставки рентної плати за користування надрами;
  • законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

Тепер компанії-позивачі зобов'язані відшкодувати Україні $18,92 млн витрат на арбітражне провадження $18,92 млн, $2,7 млн судових витрат, а також $549 674 та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки.

Як повідомлялося, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Влітку 2016 року Міністерство юстиції України отримало офіційний позов від трьох кіпрських компаній. Вони направили вимогу до Мін'юсту після рішення на їх користь, ухваленого судом Стокгольму.

Три кіпрські компанії – міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта", вперше визнали (що випливає з документів), що вони підконтрольні громадянинові України, Ізраїлю та Кіпру Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) Мін’юст (636) суд (3339) Укрнафта (861)


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Топ коментарі
+12
ГАНДОН (пахан зеленського) досі намагається доїти Україну на мільярди фіктивними позовами.
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03.02.2025 12:01 Відповісти
+9
Крадій подає у суд на обкраденого (Україну).
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03.02.2025 12:16 Відповісти
+8
Прочитавши цю чудову новину пригадується висловлювання громадянина Коломойського про те що : " жізнь ето супермаркет, ходіш бєрьош что хочеш но на виходе всегда каса"
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03.02.2025 12:25 Відповісти
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ГАНДОН (пахан зеленського) досі намагається доїти Україну на мільярди фіктивними позовами.
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03.02.2025 12:01 Відповісти
Спочатку його злодійство ніхто не хотів помічати. Потім Беня посварився з владою. У підсумку його посадила власна маріонетка заради рейтингів. Низка фатальних помилок неприпустимих для бізнесмена-єврея.
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03.02.2025 12:20 Відповісти
беню примусили посадити США, під загрозою припинення фінансування, бо бєня і в США встиг нагадити. До того ж зєля посадив його чисто формально, невідомо, чи взагалі він сидить, а потім його відпустять по закону савченко.
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03.02.2025 12:45 Відповісти
трохи не так, беню сховали від американців у СІЗО, адже вони хотіли його ексрадиції.
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03.02.2025 12:50 Відповісти
Беня не сидить. Переховується від содових органів США. В Україні йому інкримінують смішні діяння, за які його ніколи не посадять. А слідство затягують спеціально, бо всі процесуальні терміни давно пройшли
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03.02.2025 13:24 Відповісти
Це правда. Головне завдання було сховати Какрабаса- Барабаса від США.
США запит на екстрадицію, а нє, ніззя, " мі его самі счас будем строго- престрого студіь"
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03.02.2025 15:54 Відповісти
Крадій подає у суд на обкраденого (Україну).
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03.02.2025 12:16 Відповісти
саме так. подивіться виплати бєні по липовим судовим рішенням - йому з 2019р виплатили понад 30 лярдів гривень (це тільки те, що стало відомо ЗМІ). совпадєніє? не думаю.
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03.02.2025 12:47 Відповісти
Прочитавши цю чудову новину пригадується висловлювання громадянина Коломойського про те що : " жізнь ето супермаркет, ходіш бєрьош что хочеш но на виходе всегда каса"
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03.02.2025 12:25 Відповісти
Бені обломилось. Це тобі не початок правління карликової маріонетки, де Беня все програне при "барігах" повернув на десяток примножене. Тепер Зельоним самим не вистачає бюджету для розкрадання. Апетити вже не ті, що спочатку.
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03.02.2025 13:08 Відповісти
Гарні новини!
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03.02.2025 14:18 Відповісти
во как хорошо, бенин Оманский Нарик что бы не выдавать эту пархатую Мразь типа арестовали, а оно иски клепает ...мало Тварь украл в Украине, всю эту шоблу нужно на пожизняк с полной конфискацией и пинчука не забыть...
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03.02.2025 15:21 Відповісти
Беня тягнув час(апеляцію подав не в той суд), за 4 роки пилюка всілася і про все забуто. Звичайна волокита, до речі, апообована ще в 90 роки тим самим Бенею.
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03.02.2025 18:04 Відповісти
Чудова новина!
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03.02.2025 19:33 Відповісти
ага, покрашення не за горами.
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03.02.2025 20:09 Відповісти

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