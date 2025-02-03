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Новини
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Імпорт електроенергії в Україну впав у січні на 56%. З яких країн імпортували найбільше?

електроенергія,експорт

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%, у порівнянні з груднем – до майже 189 тис. МВт-год. Майже третину електроенергії було поставлено з Польщі.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Скорочення імпорту зумовлено в тому числі і поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатності ресурсу від внутрішніх виробників.

Польща зайняла 30% у частці імпорту, Угорщина – 25,5%, Словаччина – майже 25%. Загалом, імпорт скоротився за усіма напрямами.

імпорт електроенергії в Україну

Водночас у порівнянні з січнем 2024 року, імпорт електроенергії виріс на понад 50%.

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Як повідомлялося, у 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Автор: 

імпорт (2358) електроенергія (4289)


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Це типу сигнал кацапам, щоб почали знову лупити по енергетиці? Після подібних заяв зазвичай в енергетиці починається повна дупа
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03.02.2025 13:14 Відповісти
не Україна скоротила, а +температура повітря
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03.02.2025 13:29 Відповісти
Слава нашому сонечку ( не смарагдовому)
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03.02.2025 14:49 Відповісти

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