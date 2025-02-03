Посадовці райадміністрації Києва вкрали кошти, виділені на ремонт укриття для ліцею, – СБУ

Посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За даними розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до схеми директора афілійованої будівельної компанії.

Зокрема, навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже 4 млн грн.

Утім, за матеріалами справи, протягом року реконструкції зловмисники вкрали 38% від цієї суми.

Для реалізації оборудки посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.

Щоб приховати злочин, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту.

Судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів.

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Наразі всім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всього кола винних осіб.