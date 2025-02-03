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Новини
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"Цензор.НЕТ" запустив лічильник втрат держбюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети

гроші,снаряди

На "Цензор.НЕТ" з’явився лічильник втрат українського бюджету через затягування президентом Володимиром Зеленським підписання закону про підвищення акцизів на сигарети.

Тепер на сайті "Цензор.НЕТ" можна в онлайн режимі слідкувати за тим, скільки коштів недоотримав державний бюджет через непідписання цього закону, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року.

Загальна сума втрат з 1 січня 2025 року і станом на 3 лютого становить понад 875 млн грн і продовжує зростати.

За підрахунками народного депутата Ярославаа Железнка, через пряме невиконання норм Конституції і непідписання президентом закону у визначений строк, щодня з 1 січня український бюджет недоотримує понад 25,2 мільйона гривень доходів.

Як повідомлялося, Верхновна Рада ухвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби 4 грудня 2024 року, вже 9 грудня його передали на підпис президенту України, але закон досі не підписано.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 мільярдів гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні. 

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія.

Зокрема, у звіті МВФ зазначалося, що в доходах українського бюджету передбачено як пакет податкових заходів, так і законодавство щодо поступового приведення тютюнових акцизів у відповідність до директив ЄС. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб обидва закони були повністю введені в дію до початку 2025 року.

Автор: 

акциз (283) ВР (2899) закон (1493) цигарки (364) тютюн (342) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+22
Цензор переживає що виродкам буде нічого красти?!
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03.02.2025 13:45 Відповісти
+22
Сигарети і так вже у два рази подорожчали.
А куди гроші з акцизів діваються "НЕ ЗНАЮТЬ" найвищі чиновники вже років 30!
Таким чином, ця "ініціатива" - тупа нахабна маніпуляція та лобіювання!
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03.02.2025 13:51 Відповісти
+20
запустіть краще лічильник втрат на крадіжках чиновників на будівництві доріг у зоні бойових дій, на будівництві підземних шкіл у зоні бойових дій, на будівництві фортифікацій там, де вони і нах... не потрібні, не те і не там ви рахуєте панове, гопота при владі мільярди краде, зате дебілу гетманцеву посилки зза кордону спати не дають
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03.02.2025 14:15 Відповісти
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Вова, дурень, ти порахуй скільки "тисяч" ти міг би роздати і стати Вєлікім

.
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03.02.2025 13:34 Відповісти
"Деяким українцям доведеться повернути «тисячу Зеленського»: уряд розпочав перевірку, - Шмигаль. Зокрема, це стосується тих, хто за кордоном - їхні кошти можуть повернути до бюджету."
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03.02.2025 14:27 Відповісти
Мудрому наріду краще показувати у скільки разів подорожчав борщовий набір. Акциз і цигарки для одноклітинних то занадто складно
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15.02.2025 20:53 Відповісти
В Україні колись вирощували табак..., в моді були козацьки люльки.
Можливо треба починати підвищити арциз на люльки)))
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03.02.2025 13:46 Відповісти
Тютюн (самосад) і зараз вирощують. Ароматна штукенція, скажу я вам.
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03.02.2025 14:29 Відповісти
Цензор переживає що виродкам буде нічого красти?!
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03.02.2025 13:45 Відповісти
Непідписання закону подарувало простому люду 875 млн гривень.
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03.02.2025 14:17 Відповісти
Дозволило простому і непростому люду, що палить, отруювати себе і люд, що не палить на 875 млн гривень.
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03.02.2025 14:29 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/18/7190500/ В Германии полиция вернула студенту украденный горшок с марихуаной
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03.02.2025 13:46 Відповісти
Все. Переходжу на ганджібас, потім солі, ширка..
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03.02.2025 14:36 Відповісти
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16.02.2025 17:42 Відповісти
Сигарети і так вже у два рази подорожчали.
А куди гроші з акцизів діваються "НЕ ЗНАЮТЬ" найвищі чиновники вже років 30!
Таким чином, ця "ініціатива" - тупа нахабна маніпуляція та лобіювання!
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03.02.2025 13:51 Відповісти
Поставьте счетчик на гетьмановича,его мамашу и на их имущество,которое явно не соответствует уплаченым налогам.
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03.02.2025 14:12 Відповісти
запустіть краще лічильник втрат на крадіжках чиновників на будівництві доріг у зоні бойових дій, на будівництві підземних шкіл у зоні бойових дій, на будівництві фортифікацій там, де вони і нах... не потрібні, не те і не там ви рахуєте панове, гопота при владі мільярди краде, зате дебілу гетманцеву посилки зза кордону спати не дають
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03.02.2025 14:15 Відповісти
Закон сохранения денег - если в бюджет не поступило 25 млн гривен в день, то в чьих то карманах они , самым чудесним образом, появятся, за минусом интереса сигаретных компаний." Не переживайте" деньги не пропали...и бросайте курить.
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03.02.2025 14:56 Відповісти
Як наприклад кине курити воїн ЗСУ,тим більше якщо живе в окопі,якщо вони живуть одним днем,є сенс кидати ?
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16.02.2025 17:49 Відповісти
Це чистий популізм, якщо збільшити податки на сигарети, курці будуть менше їсти і впадуть податки від продажу продуктів.
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12.02.2025 14:01 Відповісти
Сижки уже и так в два раза больше стоят чем было. А куда бабки деваются вопрос риторический, навреное на лоббирование интересов в проплаченных статьях в СМИ
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14.02.2025 23:46 Відповісти
а де лічильник втрат бюджету від, наприклад, не збільшення ПДФО, ПДВ і інших податків,, це ж втрати. мені пофіг на курильщиків, їх проблеми нехай платять
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15.02.2025 07:44 Відповісти
Я согласен- курение вредно для здоровья . Сам курил и понимаю ,что значит уши пухнут .Курение -сильнейшая зависимость -наркотик типа .Но почему держава должна обворовывать граждан за этот порок ? Либо вообще запретите курение ,либо не обворовывайте граждан . Марихуану значит уже можно ,а за табачок доплати просто и травись до усеру .Мораль державы страдает ,она стала хитролживой .
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15.02.2025 09:41 Відповісти
Тут как всегда, и рибку с'єсть, и на трамвае покататься. Да, запретите табак как героин, ето будет честно. Но нит! Тебе будут ***** мозги про здоровье, про детей, дишащих димом, про шо угодно. Но потратить деньги - дадут.
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19.02.2025 09:19 Відповісти
Бутусов,будь-ласка прибери цей лічильник,не всі курці купують сигарети в магазинах,перейшли на саморобні,вирощують тютюн вдома.Хіба можна піднімати ціни безкінечно?Потрібно мати якійсь здоровий глузд !
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16.02.2025 17:40 Відповісти
Зате Феррарі та Ламборджині вже не підпадають під податок на розкіш.

Давайте лупити акцизами та податками пересічних українців, а мажорам навпаки - робити життя дешевшим та приємнішим.

Причому є підозра, що частина цих Феррарі та Ламборджині якраз і купується з податків та акцизів пересічних українців.
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16.02.2025 23:27 Відповісти
Є дві категорії людей, яких можна стригти все життя. Це курці, і автолюбителі. Витягнуть будь-який цінник. Цигарки по 200? Взагалі без проблем, курили і будуть курити.
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19.02.2025 09:15 Відповісти
"прєзіковскій бізнєс" - всєгда заносят ******** нєдоноску, шо сідіт в крєслє прєзіка, а іначє как?
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20.02.2025 19:09 Відповісти
Запустіть лічильник, скільки бюджет вже втратив через неадекватні ціни на офіційні цигарки. Зараз 90% курців курить контрабас, або самопал.
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21.02.2025 19:44 Відповісти
Цукор шкідливий. Карієс, діабет, ожиріння. Бензин шкідливий. Астма, канцероген, СО2. Пальмова олія у продуктах харчування - ішемія, атеросклероз, діабет, ожиріння. Скільки прекрасних акцизів можна висмоктати з народу. Ліберастизмус імбециліссімус. Розповсюджуєш снід зляганням в зад - тобі ще доплатять на програми захисту від дискрімінації.
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22.02.2025 19:07 Відповісти
через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети (цигарки - Укр.) Джерело: https://biz.censor.net/n3533687, а, як що добавити - хліб, молоко, м'ясо, ЖКГ, та далі за списком, цихфірка стане на багато веселіше!
До речі - багато пенсів отримують пенсії тільки на одну пачку цигарок на добу!!! Цікаво, а яка собівартість цигарок? Війна розумію, але якось зараз треба заспокоювати нерви, особливо дідусям!
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23.02.2025 17:37 Відповісти
Оце ті кошти на нашу зброю, міць які влада просто ігнорує і ходить постійно попрошайкою по світу!
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01.03.2025 18:45 Відповісти
Тобто є впевненність що усі грощі з бюджету виділені на ЗСУ туди й потрапляють?! А звідки тоді інформація з того ж Цензору що майже 50% "розчиняються у повітрі"?!
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11.03.2025 12:23 Відповісти
Крупа з інвалідами прокурорами малиб повернути набагато більше в казну! Але як завжди цап відбувайло простий люд, дуже сумно.
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06.03.2025 21:03 Відповісти
звичайно, що це іще одне корито для хряків у владі...
хочеш це припинити - кидай палити.
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07.03.2025 06:19 Відповісти
Ну тоді варто взагалі не працювати, принаймні офіційно, самому робити собі їжу, одежу й т.і., і тоді взагалі державі дулю показувати. Якщо ЦЕ "вихід", то тоді й жити не варто, бо навіть купуючи товари чи послуги завжди сплачуєш податки того кто їх тобі продав, а ще ПДВ!
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11.03.2025 12:20 Відповісти
А коли буде акциз на вино??? Всі супермаркети продають вино без акциза, а люди копійки збирають на ВСУ??? Це що, не вистачає клепок в голові де грощі отримати на Армію???
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09.03.2025 16:37 Відповісти
Куди йдуть з того самого акцизу гроші НЕ ВІДОМО, а те що щонайменше 150 МЛРД гривень сплачені державними органами на зброю для ЗСУ канули в Лету добре відомо. Тож нехай краще хоч частина громадян витратить донатами на ЗСУ, аніж усі ці гроші потраплять лише до кишень посадовців у вигляді відкатів або незрозумілих дармових 1000 грн на незрозуміло що, бо чомусь з 14,5 млрд подачок лише 220 млн були направлені громадянами на ЗСУ, а більша частина НА РОЗВАГИ!!!
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11.03.2025 12:16 Відповісти
Цензор вирішив включити лічильник громадянам України що використовують акцизні товари? Цікавляться тим скільки грошей пройшли повз кишені очільників влади замість того аби бути використані цими громадянами на власні потреби або потреби ЗСУ повз жадібні руки посадовців? То же ЇХ гроші, зароблені, а не вкрадені, і з яких сплачені податки!!! Краще розповідайте чому досі існує "ТИМЧАСОВИЙ" податок для пенсійного фонду на мобільний зв'язок, що також є ДОДАТКОВИМ оподаткуванням громадян України і чомусь не враховується, як і багато ще інших зборів (той же ПДВ в Україні теж далеко не з найменших у світі), керівництвом країни коли розповідають про "низьки" податки в Україні!
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11.03.2025 12:11 Відповісти
Я палив десь до 72 років, кинув, всім бажаю, але... Звичка до куріння здебільшого це психологічний фактор, саме тому так важко кинути, і коли під час війни, коли і так всім важко як психологічно, так і матеріально - підвищувати ціни, знаючи що від цього кине курити може 1% - це просто цинізм, здирництво. Не вистачає на бюджет, на армію - так, але чому не введете прогресивний податок на індивідуальні доходи, який діє в більшості демократичних країн? Чи вчили вас милованови на тернопільських курсах, що в США під час 2-ї світової верхня межа цього податку була 94%, після війни довго була на рівні 70%, а нині десь біль 35-40%? А в нас - однаковий, хоча різниця між зарплатами в державному секторі в рази більша, ніж в тих же США.
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11.03.2025 19:52 Відповісти
Зеленський підписав закон про купівлю російських реакторів у Болгарії для добудови двох блоків ХАЕС .......
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13.03.2025 20:41 Відповісти
Уже подписал. Убирайте счетчик
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22.03.2025 09:30 Відповісти
Цензор, пора вимкнути вже цей лічильник. Уже підписав.
А то так долічимось до вортості планети Земля.
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23.03.2025 19:20 Відповісти

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