"Цензор.НЕТ" запустив лічильник втрат держбюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети

На "Цензор.НЕТ" з’явився лічильник втрат українського бюджету через затягування президентом Володимиром Зеленським підписання закону про підвищення акцизів на сигарети.

Тепер на сайті "Цензор.НЕТ" можна в онлайн режимі слідкувати за тим, скільки коштів недоотримав державний бюджет через непідписання цього закону, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року.

Загальна сума втрат з 1 січня 2025 року і станом на 3 лютого становить понад 875 млн грн і продовжує зростати.

За підрахунками народного депутата Ярославаа Железнка, через пряме невиконання норм Конституції і непідписання президентом закону у визначений строк, щодня з 1 січня український бюджет недоотримує понад 25,2 мільйона гривень доходів.

Як повідомлялося, Верхновна Рада ухвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби 4 грудня 2024 року, вже 9 грудня його передали на підпис президенту України, але закон досі не підписано.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 мільярдів гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні.

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія.

Зокрема, у звіті МВФ зазначалося, що в доходах українського бюджету передбачено як пакет податкових заходів, так і законодавство щодо поступового приведення тютюнових акцизів у відповідність до директив ЄС. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб обидва закони були повністю введені в дію до початку 2025 року.