Українські металургійні заводи спрогнозували значний дефіцит металобрухту

Українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку.

Зокрема, потреби основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році становитимуть 1,75-1,8 млн тонн брухту, повідомив керівник компанії "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко під час наради профільної асоціації УАВтормет, передає "Главком".

Своєю чергою Іван Ковалевський, директор компанії "Метінвест-Ресурс", яка забезпечує постачання брухту чорних металів на підприємства "Метінвесту", заявив, що цьогоріч група прогнозує зростання внутрішнього споживання брухту в Україні до 1,73 млн тонн та планує довести власне використання брухту до 580 тис. тонн.

Водночас голова "УАВтормет" Володимир Бублей під час наради повідомив, що у 2025 році підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн тонн сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року.

Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. тонн. Це на 20% більше, ніж у 2024 році, коли постачання українського брухту на зовнішні ринки збільшилось на 60%, у порівнянні з 2023 роком, – до 293 тис. тонн.

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Тому, за словами Валентина Макаренка, якщо у 2025 році прогнозований експорт брухту складе 350-400 тис. тонн, то український ринок загалом має згенерувати 2,2 млн тонн, аби забезпечити потреби металургійних заводів.

"Споживання металобрухту, необхідного для виробництва сталі, цього року збільшиться. Тому цього року існує ризик недотримання прогнозованого балансу споживання металобрухту, зокрема, через недостатній обсяг заготівлі, втрату додаткових територій, які були джерелом формування металобрухту, а також "катастрофічні" проблеми з бронюванням працівників галузі", – пояснив керівник "Інтерпайп Втормет".

Директор "Метінвест-Ресурсу" Іван Ковалевський розповів, що минулого року комбінати "Метінвесту" через нестачу сировини були вимушені працювати "з коліс".

"Ми перекривали дефіцит за рахунок внутрішніх резервів, але на 2025 рік вже не бачимо таких можливостей, оскільки наші резерви не є невичерпними. Крім того, наразі в брухтозаготівельній галузі велика нестача персоналу через війну та мобілізацію. Тому ми бачимо дефіцит брухту в 2025 році", – додав він.